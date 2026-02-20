Энрике о «Зените»: «Семак повторяет нам, что единственная цель — стать первыми. Держим в голове матч с «Балтикой», важно стартовать весной с победы»

Энрике о «Зените»: Семак повторяет нам, что единственная цель — стать первыми.

Вингер «Зенита » Луис Энрике высказался в преддверии матча РПЛ с «Балтикой», который пройдет 27 февраля.

После 18 туров петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

— Как чувствуете себя в середине третьего сбора?

— Сборы в целом идут отлично — интенсивные тренировки, готовимся к возобновлению сезона. Тренер [Семак ] повторяет нам, что самая важная и единственная цель — стать первыми. Поэтому каждый из нас на тренировках выдает свой максимум, чтобы одержать победу во всех оставшихся матчах и стать лучшей командой страны. Так что все понимают важность тренировочного процесса и работают по полной.

— Как оцените свою готовность по итогам недавнего матча с «Краснодаром»?

— Мне кажется, мы провели качественный матч, показали хороший уровень игры. Все выложились, показали на что способны и заслуженно победили. Кроме того, встреча стала хорошей подготовительной работой. Безусловно, еще есть в чем прибавлять, но для этого и время еще есть.

— Уже думаете непосредственно об игре с «Балтикой» на «Газпром Арене», или еще рано?

— Не только я, но и все мы держим в голове этот матч. Очень важно стартовать весной с победы. Могу сказать, что на третьем сборе очень много работы ведется в том числе с учетом того, каким будет наш первый соперник. Работаем с тем прицелом, чтобы стартовать с победы, — сказал Энрике.