  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике о «Зените»: «Семак повторяет нам, что единственная цель — стать первыми. Держим в голове матч с «Балтикой», важно стартовать весной с победы»
14

Энрике о «Зените»: «Семак повторяет нам, что единственная цель — стать первыми. Держим в голове матч с «Балтикой», важно стартовать весной с победы»

Энрике о «Зените»: Семак повторяет нам, что единственная цель — стать первыми.

Вингер «Зенита» Луис Энрике высказался в преддверии матча РПЛ с «Балтикой», который пройдет 27 февраля. 

После 18 туров петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

— Как чувствуете себя в середине третьего сбора?

 — Сборы в целом идут отлично — интенсивные тренировки, готовимся к возобновлению сезона. Тренер [Семак] повторяет нам, что самая важная и единственная цель — стать первыми. Поэтому каждый из нас на тренировках выдает свой максимум, чтобы одержать победу во всех оставшихся матчах и стать лучшей командой страны. Так что все понимают важность тренировочного процесса и работают по полной.

 — Как оцените свою готовность по итогам недавнего матча с «Краснодаром»?

 — Мне кажется, мы провели качественный матч, показали хороший уровень игры. Все выложились, показали на что способны и заслуженно победили. Кроме того, встреча стала хорошей подготовительной работой. Безусловно, еще есть в чем прибавлять, но для этого и время еще есть.

 — Уже думаете непосредственно об игре с «Балтикой» на «Газпром Арене», или еще рано?

 — Не только я, но и все мы держим в голове этот матч. Очень важно стартовать весной с победы. Могу сказать, что на третьем сборе очень много работы ведется в том числе с учетом того, каким будет наш первый соперник. Работаем с тем прицелом, чтобы стартовать с победы, — сказал Энрике.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Повторять-то повторяет.
А новые игроцкие идеи для успешной весны он может предложить?
Ответ Дмитрий Калибабчук
Повторять-то повторяет. А новые игроцкие идеи для успешной весны он может предложить?
Нужные новые идеи, стратегии, тактики, свежие мысли, новый взгляд на футбол...
Богданыч : Соболев Саша , ты в старте, Ерохин, ты на 88-ой выйдешь...
Ответ KOT_B_yHTAX
Нужные новые идеи, стратегии, тактики, свежие мысли, новый взгляд на футбол... Богданыч : Соболев Саша , ты в старте, Ерохин, ты на 88-ой выйдешь...
Великолепный план. Надёжный, как швейцарские часы.
Согласен, что надо начать с победы. У нас топ усиление новых незнакомых фамилий. Поборемся))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мор считает, что Вендел был бы самой тяжелой потерей для «Зенита»: «Играет в центре ключевую роль. Он соединительное звено между Барриосом и Джон Джоном»
20 февраля, 01:32
Ташуев о Дуране в «Зените»: «Про Жерсона говорили, что суперзвезда, хвалили, а в сухом остатке – разочарование. Может, и Джон попал не в то время не в то место»
19 февраля, 21:52
Мостовой о Дуране: «Не надо судить его по сумме трансфера в «Аль-Наср». Почему бы шейхам не платить столько, если они не знают, как копейки выглядят?»
19 февраля, 18:18
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
4 минуты назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
17 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
33 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем