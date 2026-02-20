  • Спортс
  Тренер России U21 Шабаров: «Наши футболисты должны стремиться не просто поиграть в топ-5 лиг. В идеале — стать чемпионами мира»
Тренер России U21 Шабаров: «Наши футболисты должны стремиться не просто поиграть в топ-5 лиг. В идеале — стать чемпионами мира»

Тренер России U21: наши футболисты должны стремиться стать чемпионами мира.

Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров считает, что российские футболисты должны стремиться стать чемпионами мира.

– Игроки должны заявить о себе сами. Могу сказать, что такие точно есть — они появляются в РПЛ, выступают в ФНЛ. Все зависит от самих ребят, теперь они на уровне взрослых футболистов, у них другой статус.

При этом нужно понимать, что до сборной России дойдут не все. Более того, не все будут играть в РПЛ. Жизнь беспощадна, и парни это осознают. Хочется лишь, чтобы они пытались заявить о себе в ближайшие два года.

— Вы им это говорили?

— Конечно, объясняем такие вещи. Наши футболисты должны стремиться к самым высоким задачам, в идеале — стать чемпионами мира. Не просто поиграть в топ-5, а выиграть золото! Хотя у нас почему-то такими категориями даже не мыслят.

— Боимся сглазить.

— Тогда и дальше будем довольствоваться лишь тем, что кто-то из наших играет в чемпионатах из топ-5 лиг. Но это не то, чего мы хотим и для чего прикладываем столько усилий, – сказал Шабаров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Интересно,по какому виду спорта)) по сливанию тренера и сбору кэша ?)) играть не хотят, постоянно жалуются на нагрузку,а нагрузка на кошелек,почему вы не жалуетесь))) в Европе им делать нечего
Лучше ставить более реалистичные цели - например научиться ходить по морю аки по суху. ):
Ответ Rosenbaum
Лучше ставить более реалистичные цели - например научиться ходить по морю аки по суху. ):
..а так же по большому и по маленькому)
И снова заголовок хайповый. Стать и стремиться — отнюдь не синонимы.
Ответ zanuda59
И снова заголовок хайповый. Стать и стремиться — отнюдь не синонимы.
Ну есть же Роналду например, нам рассказывают, и он сам в том числе, что стать победителем совсем не обязательно, достаточно просто стремиться, усердно работать, не терять мотивацию, выкладывать фото в Инстаграме, и у тебя будет армия подписчиков, которые будут называть тебя великим. А стать чемпионом - это для неудачников
Ответ Заяцволк
Ну есть же Роналду например, нам рассказывают, и он сам в том числе, что стать победителем совсем не обязательно, достаточно просто стремиться, усердно работать, не терять мотивацию, выкладывать фото в Инстаграме, и у тебя будет армия подписчиков, которые будут называть тебя великим. А стать чемпионом - это для неудачников
Я не про спорт в данном случае, я про русский язык.
О чём он ? Чемпион мира - это победитель. И Россия - это победитель. Значит Чемпион мира = Россия, просто по определению, они уже чемпионы, зачем ещё что-то делать ? Пусть проигравшие неудачники сражаются за 2-е место, а король-победитель на троне со снисхождением наблюдает за битвами холопов, как Цезарь в Колизее
