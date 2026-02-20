Тренер России U21 Шабаров: «Наши футболисты должны стремиться не просто поиграть в топ-5 лиг. В идеале — стать чемпионами мира»

Тренер России U21: наши футболисты должны стремиться стать чемпионами мира.

Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров считает, что российские футболисты должны стремиться стать чемпионами мира.

– Игроки должны заявить о себе сами. Могу сказать, что такие точно есть — они появляются в РПЛ , выступают в ФНЛ. Все зависит от самих ребят, теперь они на уровне взрослых футболистов, у них другой статус.

При этом нужно понимать, что до сборной России дойдут не все. Более того, не все будут играть в РПЛ. Жизнь беспощадна, и парни это осознают. Хочется лишь, чтобы они пытались заявить о себе в ближайшие два года.

— Вы им это говорили?

— Конечно, объясняем такие вещи. Наши футболисты должны стремиться к самым высоким задачам, в идеале — стать чемпионами мира. Не просто поиграть в топ-5, а выиграть золото! Хотя у нас почему-то такими категориями даже не мыслят.

— Боимся сглазить.

— Тогда и дальше будем довольствоваться лишь тем, что кто-то из наших играет в чемпионатах из топ-5 лиг. Но это не то, чего мы хотим и для чего прикладываем столько усилий, – сказал Шабаров.