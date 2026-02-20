  • Спортс
  • Товарищеские матчи. «Рубин» уступил «Оренбургу» в первом матче и обыграл во втором, «Крылья» победили «Чайку», «Акрон» выиграл у «Урала»
4

«Рубин» провел два товарищеских матча с «Оренбургом».

«Рубин» провел два товарищеских матча с «Оренбургом» – 0:1, 1:0.

Товарищеские матчи

«Рубин» – «Оренбург» – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Болотов (31).

«Рубин» (стартовый состав): Нигматуллин, Лобов, Тесленко, Ахметов, Безруков, Зотов, Иванов, Кузнецов, Ломовицкий, Мукба, Моторин.

«Оренбург» (стартовый состав): Рудаков, Поройков, Касимов, Татаев, Хотулев, Квеквескири, Ду Кейрос, Горелов, Рыбчинский, Болотов, Гузина.

«Крылья Советов» – «Чайка» – 5:3 (3:1)

«Крылья Советов» (стартовый состав): Фролов, Гальдамес, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Костанца, Баняц, Олейников, Джеффри.

«Акрон» – «Урал» – 1:0

Матч проходил в закрытом режиме.

«Рубин» – «Оренбург» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Арройо (42).

«Рубин» (стартовый состав): Ставер, Арройо, Вуячич, Нижегородов, Мальдонадо, Рожков, Апшацев, Йочич, Ходжа, Шабанхаджай, Сиве.

«Оренбург» не стал объявлять состав.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Рубингуды - Алга! Всем парням здоровья и с наступающим Праздником!
Рубин вперед! Артига наш рулевой!
