Товарищеские матчи. «Рубин» уступил «Оренбургу» в первом матче и обыграл во втором, «Крылья» победили «Чайку», «Акрон» выиграл у «Урала»
«Рубин» провел два товарищеских матча с «Оренбургом» – 0:1, 1:0.
Товарищеские матчи
«Рубин» – «Оренбург» – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Болотов (31).
«Рубин» (стартовый состав): Нигматуллин, Лобов, Тесленко, Ахметов, Безруков, Зотов, Иванов, Кузнецов, Ломовицкий, Мукба, Моторин.
«Оренбург» (стартовый состав): Рудаков, Поройков, Касимов, Татаев, Хотулев, Квеквескири, Ду Кейрос, Горелов, Рыбчинский, Болотов, Гузина.
«Крылья Советов» – «Чайка» – 5:3 (3:1)
«Крылья Советов» (стартовый состав): Фролов, Гальдамес, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Костанца, Баняц, Олейников, Джеффри.
«Акрон» – «Урал» – 1:0
Матч проходил в закрытом режиме.
«Рубин» – «Оренбург» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Арройо (42).
«Рубин» (стартовый состав): Ставер, Арройо, Вуячич, Нижегородов, Мальдонадо, Рожков, Апшацев, Йочич, Ходжа, Шабанхаджай, Сиве.
«Оренбург» не стал объявлять состав.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.