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Шикарная перестрелка «Баварии» и «МЮ». 3:2, 4:2, 4:3 за 7 минут!

Бавария Бавария
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Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Каземиро Каземиро
Матис Тель Матис Тель
Футбол Футбол

Флэшбеки 1999-го.

«Бавария» вроде бы уверенно доводила матч против «Ман Юнайтед» со счетом 3:1, но «Юнайтед» неожиданно включился в конце матча − видимо, только тогда оклемался от ошибки Онана.

88-я минута: Каземиро, которому на старте сезона достается больше других, пошел в атаку, выгреб сложную передачу от Антони Марсьяля и лежа протолкнул мяч в ворота. 3:2! 

Наверняка в этот момент у фанов «Баварии» перед глазами побежали кадры из 1999-го − не зря же именно в среду вышло большое интервью с Сульшером, где он вспоминал великие камбэки.

Но хозяева тут же убили надежду − интрига продержалась четыре минуты. Йозуа Киммих закинул на Матиса Теля, которого зевнули и Далот, и Линделеф − француз прошил Онана. 4:2 на 92-й минуте – теперь точно без шансов.

В предыдущих матчах сезона «Юнайтед» поплыл бы и пропустил еще. Но с «Баварией» не сдался: на последних секундах Бруну навесил со штрафного, Каземиро с метра подставил голову. 4:3 с тремя голами с 88-й по 90-ю минуты!

Второй гол Каземиро сломал потенциально великий мем: еще до первого пропущенного Тен Хаг показывал счет матча.

Классно, что Каземиро забивает два − теперь бы еще получше обороняться: «Юнайтед» впервые с 1978 года пропустил 3+ гола в трех матчах подряд (до ЛЧ были по 1:3 с «Арсеналом» и «Брайтоном»).

И «МЮ» еще никогда не побеждал «Баварию» на «Альянц Арене»: две ничьих, теперь четыре поражения.

После «Баварии» Тен Хаг наконец сможет подышать: «Бернли» и дважды «Кристал Пэлас» − эти хотя бы по три не забьют. Наверное.

Жуткая ошибка Онана! И «МЮ» сразу сломался

Бавария Германия – Манчестер Юнайтед Англия 4:3 (2:0, 2:3)
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Сане, 2:0 – 32 Гнабри, 2:1 – 49 Хейлунд, 3:1 – 53, пенальти Кейн, 3:2 – 88 Каземиро, 4:2 – 90 Тель, 4:3 – 90 Каземиро.
БаварияУльрайх, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Киммих, Лаймер, Сане (Тель, 87), Мусиала (Шупо-Мотинг, 75), Кейн (Мюллер, 87), Гнабри (Коман, 63).
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон, Эриксен (Мактоминей, 69), Каземиро, Бруну Фернандеш, Пельистри (Гарначо, 81), Рэшфорд, Хейлунд (Марсьяль, 81).
Предупреждения:
Мартинес (62), Горетцка (62).

Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

4 комментария

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Роман
Не было перестрелки как этот громкий заголовок. Забивала Бавария и пропускала Бавария.
+11
-1
+10
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Rio de Janeiro
Тот случай когда большая афиша и крутой голевой сценарий матча но при этом качество игры относительно всего этого посредственное.Чем-то напомнило Аргентина-Голландия на ЧМ в Катаре
+4
0
+4
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Anton Kortenko
счёт вроде из классного матча. но от просмотра возникло ощущение "играли два говна". одно чуть говнее, поэтому равна не получилось
+3
-1
+2
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Artmann
Какие ещё "флешбэки"? Более идиотской попытки притянуть известный эпизод просто потому, что действуют те же команды я и не припомню.)
0
0
0
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