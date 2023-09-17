Флэшбеки 1999-го.

«Бавария» вроде бы уверенно доводила матч против «Ман Юнайтед» со счетом 3:1, но «Юнайтед» неожиданно включился в конце матча − видимо, только тогда оклемался от ошибки Онана.

88-я минута: Каземиро, которому на старте сезона достается больше других, пошел в атаку, выгреб сложную передачу от Антони Марсьяля и лежа протолкнул мяч в ворота. 3:2!

Наверняка в этот момент у фанов «Баварии» перед глазами побежали кадры из 1999-го − не зря же именно в среду вышло большое интервью с Сульшером, где он вспоминал великие камбэки.

Но хозяева тут же убили надежду − интрига продержалась четыре минуты. Йозуа Киммих закинул на Матиса Теля, которого зевнули и Далот, и Линделеф − француз прошил Онана. 4:2 на 92-й минуте – теперь точно без шансов.

В предыдущих матчах сезона «Юнайтед» поплыл бы и пропустил еще. Но с «Баварией» не сдался: на последних секундах Бруну навесил со штрафного, Каземиро с метра подставил голову. 4:3 с тремя голами с 88-й по 90-ю минуты!

Второй гол Каземиро сломал потенциально великий мем: еще до первого пропущенного Тен Хаг показывал счет матча.

Классно, что Каземиро забивает два − теперь бы еще получше обороняться: «Юнайтед» впервые с 1978 года пропустил 3+ гола в трех матчах подряд (до ЛЧ были по 1:3 с «Арсеналом» и «Брайтоном»).

И «МЮ» еще никогда не побеждал «Баварию» на «Альянц Арене»: две ничьих, теперь четыре поражения.

После «Баварии» Тен Хаг наконец сможет подышать: «Бернли» и дважды «Кристал Пэлас» − эти хотя бы по три не забьют. Наверное.

Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press