Шикарная перестрелка «Баварии» и «МЮ». 3:2, 4:2, 4:3 за 7 минут!
Флэшбеки 1999-го.
«Бавария» вроде бы уверенно доводила матч против «Ман Юнайтед» со счетом 3:1, но «Юнайтед» неожиданно включился в конце матча − видимо, только тогда оклемался от ошибки Онана.
88-я минута: Каземиро, которому на старте сезона достается больше других, пошел в атаку, выгреб сложную передачу от Антони Марсьяля и лежа протолкнул мяч в ворота. 3:2!
Наверняка в этот момент у фанов «Баварии» перед глазами побежали кадры из 1999-го − не зря же именно в среду вышло большое интервью с Сульшером, где он вспоминал великие камбэки.
Но хозяева тут же убили надежду − интрига продержалась четыре минуты. Йозуа Киммих закинул на Матиса Теля, которого зевнули и Далот, и Линделеф − француз прошил Онана. 4:2 на 92-й минуте – теперь точно без шансов.
В предыдущих матчах сезона «Юнайтед» поплыл бы и пропустил еще. Но с «Баварией» не сдался: на последних секундах Бруну навесил со штрафного, Каземиро с метра подставил голову. 4:3 с тремя голами с 88-й по 90-ю минуты!
Второй гол Каземиро сломал потенциально великий мем: еще до первого пропущенного Тен Хаг показывал счет матча.
Классно, что Каземиро забивает два − теперь бы еще получше обороняться: «Юнайтед» впервые с 1978 года пропустил 3+ гола в трех матчах подряд (до ЛЧ были по 1:3 с «Арсеналом» и «Брайтоном»).
И «МЮ» еще никогда не побеждал «Баварию» на «Альянц Арене»: две ничьих, теперь четыре поражения.
После «Баварии» Тен Хаг наконец сможет подышать: «Бернли» и дважды «Кристал Пэлас» − эти хотя бы по три не забьют. Наверное.
Жуткая ошибка Онана! И «МЮ» сразу сломался
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 28 Сане, 2:0 – 32 Гнабри, 2:1 – 49 Хейлунд, 3:1 – 53, пенальти Кейн, 3:2 – 88 Каземиро, 4:2 – 90 Тель, 4:3 – 90 Каземиро.
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Бавария –
Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Киммих, Лаймер, Сане (Тель, 87), Мусиала (Шупо-Мотинг, 75), Кейн (Мюллер, 87), Гнабри (Коман, 63).
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон, Эриксен (Мактоминей, 69), Каземиро, Бруну Фернандеш, Пельистри (Гарначо, 81), Рэшфорд, Хейлунд (Марсьяль, 81).
Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press
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