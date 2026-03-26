  Глава «Балтики» о курсах управления гневом для Талалаева: «Его можно преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков»
23

Глава «Балтики» о курсах управления гневом для Талалаева: «Его можно преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков»

Глава «Балтики» о Талалаеве: на курсах управления гневом он бы преподавал.

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказался об особенностях характера Андрея Талалаева.

После удаления за потасовку в матче 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0) главный тренер калининградцев был дисквалифицирован на 4 игры.

– Надо ли что-то делать с эксцентрикой Андрея Викторовича? Может быть, отправить на курсы управления гневом?

– Нет, его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят. В кафе, в ресторане обязательно к нему подойдут, автограф возьмут и слова поддержки точно говорят.

Но если серьезно, то Андрей Викторович сам это знает и понимает. Конечно, он говорит: «Ну да, что-то где-то лишнее. Но вот эмоционально, да, я такой». Ну вот да, Андрей Викторович такой.

– Ничего с этим в его возрасте уже не сделать?

– Абсолютно.

– Когда вы с ним один на один разговариваете без свидетелей, ругаете?

– По-разному. Мы сразу договорились, что у нас будут максимально открытые отношения. Я благодарен ему, что он это поддерживает, никаких игр за спиной. Я думаю, он благодарен мне, что я также с ним открыт.

У него мелочей нет, и он как танк. Например, «поле перестелить надо, баню на стадионе надо». И будет прямо давить-давить. Голос повышаю иногда, но мы друг друга сразу понимаем, успокоились и общаемся. Хорошее общение. Андрей Викторович – сложный человек, но у меня с ним выстроились хорошие отношения, – сказал Мясников.

Глава «Балтики» о боксерском поединке Талалаева и Челестини: «Мы бы поставили на Андрея Викторовича и выиграли бы – тоннаж посерьезнее. Собрали бы полный стадион»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
На курсы "Как, будучи тренером, провести половину сезона на трибуне" его преподавателем отправлять
Да там все больные на голову :)
Если это не сарказм,то председатель точно влюблен в Талалаево
Талалаев просто ещё не столкнулся с человеком, который ему в харю вмажет. Мигом научится вести себя.
Ответ Knife707
Талалаев просто ещё не столкнулся с человеком, который ему в харю вмажет. Мигом научится вести себя.
Жаль Станкович ушёл!
Почему все эти пассажиры путают эмоциональность и быдлячество?
Талалаев хам и быдло. Если есть такие курсы, то там он сможет преподавать без проблем.
Отрицательная у него какая-то влюблённость в себя
как они оба себя любят....
Талалаева необходимо направить на курсы по ментальной подготовке к жене Смолова. У неё возникнет прекрасная возможность продемонстрировать свой класс и профессионализм)))
Совсем фляга засвистела!🤪
в рекламе таких курсов "до и после" его можно показывать как "до"
