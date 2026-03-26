Семак о Дуране и Энрике: «Джон – талантливый игрок, ему непросто адаптироваться в РПЛ. Луису нужно прибавлять, но он не так много забивал и отдавал раньше – сложно ждать всплеска»

Семак о Дуране: талантливый игрок, ждем, когда адаптируется в «Зените».

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался о вкладе Джона Дурана и Луиса Энрике в игру команды.

– Сергей Богданович, два вопроса по персоналиям. Первый – по поводу Джона Дурана. Есть мнение, что отчасти его подписание – это дополнительная мотивация Александру Соболеву, чтобы он улучшил свою результативность, и по факту мы видим, что он ее улучшает, в то время как у Джона два гола, и оба с пенальти – с игры ни одного мяча. В этом смысле не считаете ли вы его подписание провалом или ошибкой на данный момент? Со спортивной точки зрения.

– Во-первых, мы подписали его для того, чтобы была у нас конкуренция в атакующей зоне: с уходом Матео Кассьерры остался один Соболев. Не такой большой, к сожалению, был выбор игроков, которых мы могли подписать, в силу разных причин, поэтому ждем, пока Джон адаптируется. Все прекрасно понимают, что это талантливый игрок, но насколько у него получится себя реализовать, зависит не только от нас, но и от него самого – насколько он сможет адаптироваться, насколько сможет своей игрой дать себе шанс поехать на чемпионат мира. Посмотрим, никому не просто: и Джону Джону непросто адаптироваться в нашем чемпионате, и Дурану непросто адаптироваться. Но мы ждем и надеемся.

– По поводу Луиса Энрике: 20 матчей в этом сезоне, и всего 3+2 по системе «гол+пас». Вряд ли именно такой результативности ждут от игрока, которого приобретали за 35 миллионов и от которого ожидания высокие, учитывая его уровень мастерства. Даже сейчас, в 2026 году, не так много игрового времени он получает: с «Балтикой» сыграл не очень много, один тайм со «Спартаком». При этом, у него сильные конкуренты в лице того же Джона Джона, Педро, Максима Глушенкова. И кажется, что местами Энрике как будто им проигрывает конкуренцию, что он немножко сбавил, относительно того, каким он был до – осенью и когда приходил. Согласны ли вы с этим? И в принципе, в чем, на ваш взгляд, стоит Энрике прибавить, чтобы вернуться на тот уровень?

– Отчасти вы правы. Конечно, ему нужно прибавлять. У него есть потенциал, чтобы статистически улучшить свои показатели и по голам, и по передачам. Но дело не только в статистике. Если он будет играть так, как он играл последний матч… Он был одним из лучших на поле. Посмотрите, как он борется, как участвует в единоборствах. И за его карьеру он, думаю, не так много забивал и отдавал и в других командах. Поэтому ждать от него какого-то моментального всплеска сложно.

Он работает и трудится – это самое важное. Он помогает команде! Еще раз повторюсь: если он и дальше будет так играть, как в последнем матче, никаких проблем нет – будут забивать другие игроки. Он будет помогать в обороне, в создании определенных моментов. Это команда – рабочий организм, где для каждого есть место. Но учитывая, опять же, его потенциал, то, что у него есть и скорость хорошая, хотелось бы, чтобы он больше забивал и больше отдавал, безусловно, – сказал Семак.