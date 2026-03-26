  • Быстров о сборной: «Вызов 30 игроков – это неуважение Карпина к болельщикам. Давайте вызовем 60 человек, чтобы обыграть Никарагуа, Мали, Бали. Состав наигрывают десятилетиями»
10

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров недоволен количеством футболистов, вызванных в сборную России. 

Национальная команда сыграет со сборной Никарагуа 27 марта и со сборной Мали 31 марта. 

Владимир, чего ждете от матчей сборной России?

– У меня нет никаких ожиданий от предстоящих встреч. Пока вызываются 40 человек, какой смысл смотреть эти матчи? Нужно вызывать 20 сильнейших футболистов, из которых будет строиться сборная. А все остальные игроки должны бороться за попадание в национальную команду. А не вызывать 40-30 человек, чтобы мы смотрели на игры сборной России-2. Мне не очень интересна вторая сборная России, из которой в прошлом все стремились в первую.

Что вы знаете о сборных Никарагуа и Мали?

– Я ничего не знаю о Никарагуа и Мали. Это смех, а не сборные. Давайте вызовем 60 человек в сборную России, чтобы они обыграли Никарагуа, Мали, Бали.

В чем смысл матчей с такими командами?

– Смысл есть. Смысл – собирать сборную, наигрывать состав и верить в то, что через год нас допустят до отборочных турниров. Но я с 2022 года вижу постоянно в расширенных и итоговых составах национальной команды по 40-30 человек. У меня вопрос к тренерам – вы не можете определиться с игроками или вам не хватает РПЛ, чтобы просмотреть футболистов? В штабе, вроде, хватает человек, на каждом матче присутствуют. Зачем 40-30 человек? Я понимаю, когда Валерий Карпин также работал в клубе и берег здоровье своих подопечных, но сейчас у него другие задачи.

Какие задачи у Валерия Карпина?

– Карпин говорит нам, что будет вызывать столько игроков, пока нет официальных соревнований. Так, когда нас допустят, будет поздно уже что-то строить. Состав наигрывают десятилетиями, чтобы выступить на каком-нибудь турнире удачно. И как показывает практика, так всегда и происходит. Всегда играли в отборочных циклах одним составом и плюс-минус пять человек в зависимости от травм, и все было нормально. РФС должна требовать с главного тренера. Просто так не может продолжаться. А если нас никогда не вернут, что мы постоянно по 50 человек будем привозить? Уже вызвали Артема Дзюбу, что смешно было. Как считаете, это нормально? Люди хотят видеть сильную команду и 20 лучших игроков страны! А вызов в сборную России 30 футболистов – это неуважение Карпина к болельщикам, – заявил Быстров.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Десятилетиями наигрывают состав только с Роналду и Месси.
Ничего ты Володенька, не понимаешь! Думаешь много охотников с Мали и людоедскими островами играть?
Да и зачем наигрывать 20 плюс 5 человек, если можно наиграть 100-150?
Этож строчка в резюме, сразу плюс к трансферной стоимости. Агенты будут довольны
вызвал много - неуважение к болельщикам
вызвал мало - неуважение к потенциальным кандидатам в сборную
вызвал сколько надо - неуважение к журналистам, которым не о чем писать
Столетиями состав наигрывают, Володь. А некоторые — тысячелетиями.
Требовать о Карпина "тренерства" - эволюционный тупик.
Карпин не тренер, извините.
Мне как болельщику по###, кого и сколько сосредоточенный вызывает сейчас на игры. Когда сборную допустят к отборам тогда и будет интерес.
Ну в чем-то он прав, люди покупают билеты, думая, что увидят в основе Сафонова, Головина, Миранчука, Батракова, а бац и все в запасе.
Быстров видимо не уважает и Томаса Тухеля: он вызвал 35 игроков в сборную Англии на матчи с Уругваем и Японией, и 11 из 35 приедет в сборную только после матча с Уругваем
