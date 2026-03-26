  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первый тренер Миранчуков не смог работать в академии «Краснодара»: «Условия невероятные – чуть ли не красной икрой кормили. Но ее называли «золотой клеткой», муштруют там всех»
4

Воронков об академии «Краснодара»: жесткая вертикаль, это «золотая тюрьма».

Детский тренер Александр Воронков в интервью Спортсу’‘ рассказал, что не смог работать в академии «Краснодара».

Специалист воспитал для профессионального футбола больше 10 игроков, в том числе братьев Миранчуков, Владислава Сауся и Ивана Комарова. 

В 2009-м Воронкова позвали в филиал академии «Краснодара», который базировался в Славянске. Спустя три года он из команды 2000 года передал 12 воспитанников в хаб академии – и получил приглашение на просмотр.

– Как опыт в академии «Краснодара»? 

– В филиале – привычно. Стоят камеры, раз в неделю приезжает куратор, чтобы проверить, по методикам ли ты работаешь. Но определенная свобода все равно есть. 

А вот поездка в главную академию – двоякий опыт. С одной стороны, шикарные условия. Такого нет нигде – наверное, даже в мире. Полей – море. Тренируются на одном неделю, потом его закрывают – подсеивают травинку к травинке. Идеальные газоны, как в «Барселоне», блин.

Но в плане отношения не все было хорошо. Понимаю, я непростой человек, не готов во всем подчиняться, а в «Краснодаре» – жесткая вертикаль. Ни с кем не ругался, просто написал заявление – и ушел. 

Приехал на пару недель, уехал на второй день. Меня Марьянович (тогдашний руководитель академии «Краснодара» – Спортс”) звал. Но не понравилось, как там муштруют всех: детей, тренеров. 

– Как?

– Например, проводил тренировку. Ко мне после подходят: «Нареканий нет, по интенсивности, общению с детьми все хорошо. Но ты провел занятие на 9 минут 30 секунд дольше запланированного. Марьяновичу не понравилось, он ушел раньше».

Удивительно. Больше [запланированного] провел – плохо, меньше – еще хуже. Надо секунда в секунду. Спрашиваю: «А что это дает? Что я плохого сделал?» – «Нельзя и все». И подобного хватало. 

Потом поговорил с Марьяновичем: «Могу сказать без протокола?» – «Это как?» – «Скажу без наездов, просто по-человечески то, что вам может не понравиться, но вы не должны думать, что я хотел вас обидеть». Он так удивленно посмотрел. Вообще Марьянович по-русски хорошо понимает, сам говорит, просто фразу «без протокола» не знал. 

Говорю: «Вот вы говорили, что в «Барселоне» не тренируются два раза в день, пока не дойдут до статуса молодежек. Зачем мы здесь два раза в день работаем?». Из его ответа я так и не понял зачем. Марьянович психанул: «Мы тебя пригласили, а ты сразу уезжаешь» – «Знаете, думаю, мое место не здесь» – «Ладно, езжай в свой Славянск». Так еще надменно сказал.

– Не жалели? 

– Нет. Академию уже тогда начали называть «золотой тюрьмой». 

Условия невероятные: чуть ли не красной икрой в столовой кормили. Такого уровня во всех смыслах нет нигде. Но я не мог примириться с атмосферой. 

Не работалось в удовольствие, не шло. И я ушел. Наивный, хоть и за 40 тогда было – думал, приеду в одну из лучших академий мира, и там они все поймут, по-футбольному все будет. Но не пошло у меня. Оказалось, потом десятки тренеров поуходили так же.

– Двухразовые в детстве – не очень полезно? 

– Да, человек устает от футбола. Представь, одно и то же годами, потом переходишь во взрослый футбол – и там этого еще больше. К 20 годам как высосанный лимон. 

А футболист должен быть голодным. Поэтому надо плавать, в баскетбол играть, переключаться на другие виды спорта. В те времена в «Краснодаре» так не делали, сейчас, может, делают. Марьянович-то уже ушел. 

Но тогда нагрузки для детей казались мне чрезмерными, – рассказал Воронков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСпортс
еда
детский футбол
психология
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
Александр Марьянович
logoБарселона
Александр Воронков
logoКраснодар
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Серб был действительно жёстким руководителем , поэтому многие и уходили. Наверное это и послужило причиной к расставанию с клубом
У нас в ДЮСШ в 11 лет , в восьмидесятых годах , уже было по две тренировки в день. Первая до школы в 6-30 утра, вторая в 6-30 вечера. Это хоккей.
Ответ Aleksandr Morozov
Заиграл?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем