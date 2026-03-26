  • Риоло о том, что Мбаппе опроверг историю с коленом: «Он солгал, я подтверждаю эту информацию на 1000%. Он не хочет наносить ущерб «Реалу», который в этой ситуации выглядит нелепо»
28

Даниэль Риоло отреагировал на заявление Килиана Мбаппе, в котором форвард опроверг слухи о том, что «Реал» обследовал ему не то колено. 

Ранее французский журналист заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого. 

Позднее Килиан заявил: «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности».

«Были встречи на высшем уровне по вопросам коммуникации. Информация, озвученная в After, была подтверждена всеми. Они выбрали стратегию лжи.

Я скажу прямо: он солгал. Думаю, это стратегия, согласованная с «Реалом». Он не хочет наносить ущерб интересам клуба, который в этой истории выглядит совершенно нелепо. Я подтверждаю историю с Мбаппе на 1000%.

В Испании сейчас переводят дискуссию в плоскость: кто на самом деле виноват – «Реал» или Мбаппе? В итоге это ударит по нему. Там также задаются вопросом, что для него важнее – «Реал» или сборная Франции. Он выбрал стратегию – лгать и не говорить правду об этой абсурдной ошибке с перепутанным коленом.

Я не понимаю такую стратегию. Почему искренность – не первый выбор? Вместо того чтобы закрыть тему, они лишь подливают масла в огонь. Ложь никогда не бывает правильным вариантом», – сказал Риоло. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Французы специально что ли раскручивают эту хрень. Уже и Камавинга пошёл сюда прицепом. Скоро напишут, что всё это делается специально перед ЧМ, чтобы ослабить сборную.
С Камавингой уже было такое год назад, когда его выпустили на поле раньше времени и усугубили травму из-за плохой диагностики как оказалось позже.
Возможно в скором времени мы узнаем, что и Родриго прооперировали колено не на той ноге
Родриго оперировал не медштаб Реала, поэтому крайне маловероятно.
ну это персонаж Риоло не первый раз делает открытые нападки на Мбаппе ,и он со 1000% вероятностью тупо пытается поднять побольше шума так как эта история с "травмой не того колена" должна и будет решена между игроком и клубом,то колено обследовали или не то не имеет значения,игрок почувствовал дискомфорт ,и его вывели из состава. Причем игрок играющий важнейшую роль в клубе.
А какие нападки были до этого?
Медштаб Реала перепутал не правое и левое колено, а колено и локоть. И не у Мбаппе, а у Винисиуса.
И соврал, что у него не закрытый, а открытый перелом!)
Трансформер какой то)
Меня удивляет тупость людей.
Вы как себе представляете - он на всех тренировках держится за левое колено, аппарат делает снимок только одной ноги - то есть засовывать должны левое колено, он везде и всем говорит про левое колено, а врачи такие в полном вакууме и не в курсе, что происходит с главным активом клуба и делают снимки, щупают, разговаривают с ним о правом?
А он такой еще за всем этим наблюдает, что его правую ногу закидывают в аппарат, несмотря на то, что болит левая и такой - ну окей, видимо так надо.
Так что ли думаете?)) Чел пишет внизу - "звучит правдоподобно")) Чел, ну ты...)) Алхазов наверно пишет, там такой же в кастрюле комментирует футбол
Ему просто ставили неверный диагноз, как это периодически бывает. У моего отца не могли порванную связку в колене найти 3 года, говорили, что старость - по всем снимкам, осмотрам, анализам и прочему. Зато потом доехали до зенитовского хирурга, так он без снимков просто пощупав ногу сказал - так у тебя связка порвана, колено гуляет. Все сразу вылечили.
Что-то подобное было и тут, не отменяет того, что врачи тупейшие в реале были, но перепутать ноги на протяжении нескольких месяцев и никого это не смущало - ну вы тут, кто комментарии пишет, со здравым смыслом не расставайтесь-то плз, в совсем уж полную дичь не верьте.
Спасибо.
1. Врачи ходят на тренировки Реала?
2. Те аппараты МРТ, которые я видел - это не рентген (что засунул, то и показало), а туда заезжает человек полностью и дальше происходит обследование.
Как может быть в ситуации Мбаппе виноват? О)
Звучит правдоподобно. Мбаппе уже не первый раз действует в миротворческой манере и сглаживает углы, когда дело касается проблем с клубом. (А судя по поездке во Францию, какой-то момент там точно был.) Это очень профессионально, наверняка и на испанских сайтах до этих подробностей винили Килиана в набивании голом с травмой. Смысла раскрывать детали уже нет: он восстановился, а клуб сделал необходимые перестановки в медицинском штабе. Хотя если он поломается до ЧМ, мы можем услышать неожиданные откровения. Но пока что все поступают логично с точки зрения имиджа.
Реально, зачем французу во Францию ехать, только лечиться же, да?

Что за чушь, господи.
Как говорил герой Табакова из Ширли-Мырли:" Стой до последнего")
