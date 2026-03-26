Риоло о том, что Мбаппе опроверг историю с коленом: «Он солгал, я подтверждаю эту информацию на 1000%. Он не хочет наносить ущерб «Реалу», который в этой ситуации выглядит нелепо»

Риоло про опровержение Мбаппе истории с коленом: он солгал.

Даниэль Риоло отреагировал на заявление Килиана Мбаппе , в котором форвард опроверг слухи о том, что «Реал» обследовал ему не то колено.

Ранее французский журналист заявил : «Ходят слухи, что в «Реале » обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил , что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого.

Позднее Килиан заявил : «Информация о том, что мне обследовали не то колено, не соответствует действительности».

«Были встречи на высшем уровне по вопросам коммуникации. Информация, озвученная в After, была подтверждена всеми. Они выбрали стратегию лжи.

Я скажу прямо: он солгал. Думаю, это стратегия, согласованная с «Реалом». Он не хочет наносить ущерб интересам клуба, который в этой истории выглядит совершенно нелепо. Я подтверждаю историю с Мбаппе на 1000%.

В Испании сейчас переводят дискуссию в плоскость: кто на самом деле виноват – «Реал» или Мбаппе? В итоге это ударит по нему. Там также задаются вопросом, что для него важнее – «Реал» или сборная Франции . Он выбрал стратегию – лгать и не говорить правду об этой абсурдной ошибке с перепутанным коленом.

Я не понимаю такую стратегию. Почему искренность – не первый выбор? Вместо того чтобы закрыть тему, они лишь подливают масла в огонь. Ложь никогда не бывает правильным вариантом», – сказал Риоло.