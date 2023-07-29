Не сыграют в Лиге конференций.

УЕФА официально подтвердил: «Ювентус» лишен права выступить в Лиге конференций-2023/24.

Туринцы туда пробились по итогам прошлого сезона, но теперь – по итогам сделки с УЕФА, о ней ниже – пропустят еврокубковый сезон.

Кроме того, их оштрафовали на 20 млн евро, 10 из них – условно. Придется заплатить всю сумму, если три ближайших финансовых отчета снова не понравятся УЕФА – то есть не будут соответствовать регламенту.

В чем вообще дело? Это последствия махинаций «Ювентуса» с бухгалтерией

То самый скандал с манипуляциями, вводившими в заблужение, продолжает сказываться.

«Юве» проходил по четырем статьям, все нарушения сводятся к одному – игре с цифрами и приросту условного капитала.

На «Юве» обратили внимание еще осенью 2020-го. Итальянской прокуратуре не понравились туринские трансферные обмены и, предположительно, чересчур высокие цены – благодаря им управляющий директор Фабио Паратичи создавал видимость финансово успешной работы. «Юве» использовал старую бухгалтерскую лазейку с амортизацией: прибыль от продажи учитывается в бюджете моментально, а убытки от покупок размазываются на срок контракта.

Резкий прирост капитала помог пережить коронакризис и выровнять баланс. Клуб тратил больше, чем зарабатывал, но сделал вид, что все иначе. Яркий пример – странный обмен Миралема Пьянича на Артура из «Барсы».

Обвинители предполагали, что «Ювентус» обманывал с отказом от зарплат во время пандемии: якобы на самом деле никто не отказывался от денег, и все выплачивалось в конвертах мимо кассы.

В спортивном суде разбирательства закончились весной 2022-го, клуб тогда полностью оправдали, и после этого дело передали в гражданский суд. В октябре 2022-го прокуратура требовала ареста Аньелли и всех денег, но получила отказ.

В январе 2023-го суд Федерации футбола Италии согласился с требованием прокурора наказать туринцев за финансовые махинации. «Юве» потерял 15 очков и упал в середину таблицы, уже в апреле очки вернули, но вынесли новый вердикт: минус 10 очков. Этого хватило, чтобы побороться за Лигу Европы и занять седьмое место, пропускающее в Лигу конференций.

Вероятно, место «Юве» теперь перейдет к «Фиорентине», занявшей восьмое место.

У «Ювентуса» своя выгода: мимо не такой и нужной ЛК, зато конец разбирательств и наказаний

Туринцы согласились с решением, потому что это часть сделки с УЕФА.

«Ювентус» договорился с организацией, что не будет подавать апелляций и бороться с такой мерой, а УЕФА закроет дело о нарушениях финансовых правил и сохранит это наказание единственным.

Клуб заявил, что по-прежнему считает нарушения несущественными, а президент Джанлука Ферреро от свего имени добавил: «Подача апелляции увеличит сомнения в нашем возможном участии в Лиге чемпионов-2024/25».

Все это не касается обвинений, которые рассматривают в итальянских судах – тут у УЕФА никакого доступа и влияния.

На своей территории УЕФА пригрозил «Ювентусу» трехлетней дисквалификацией, если клуб не выйдет из Суперлиги. Вскоре клуб заявил, что покидает проект, там остались лишь «Реал» и «Барселона».

Очевидно, что для «Ювентуса» важнее закрыть проблемный вопрос ценой Лиги конференций, к которой клуб вряд ли относился бы суперсерьезно. Чтобы полноценно вернуться в еврокубки потом.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; Javier Rojas/Keystone Press Agency, Lapresse/Filippo Rubin/Global Look Press