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  4. Миранчук о словах невесты про жизнь в США: «А как же свобода слова… Это не критика, все по факту. Здесь можно быстро набрать вес, не заметив. За доставку, бензин, еду нужно много платить»

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Миранчук о словах невесты про жизнь в США: «А как же свобода слова… Это не критика, все по факту. Здесь можно быстро набрать вес, не заметив. За доставку, бензин, еду нужно много платить»
Миранчук о жизни в США: за доставку, бензин, еду нужно много платить.

Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал слова своей невесты Елены Максимовой о жизни в США.

В декабре 2025 года Максимова раскритиковала уровень жизни в США: «Еду даже сравнивать нельзя – дорого, сервис и качество ужасные. Лицемерие – национальное качество! Никто футбол не понимает, приходят съесть попкорн». 

Не может ли эта публичная критика отрицательно сказаться на твоей карьере? Все-таки у тебя контракт с американским клубом.

– А как же свобода слова… Это не критика, все сказано просто по факту. Так что это абсолютно нормальная ситуация.

Что касается продуктов в США, то это действительно все так и есть, как она сказала. Продукция другая, доставляется с других материков, стран. Все не такое, как в России. Видимо, что-то содержится в продуктах, состав другой.

В США можно очень быстро набрать вес, не заметив этого.

В США жизнь дороже, чем в России?

– Да, там дороже. Не скажу, что я пристально смотрю на цены, но иногда это заметно. Если спросить у американцев, они скажут то же самое. За доставку, за бензин и за еду нужно много платить. Жена сказала все по факту, высказала свою позицию. Но почему-то у нас в прессе это вызвало ажиотаж, – сказал Миранчук.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии

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На самом деле в России неплохой уровень жизни, особенно в крупных городах. Многие просто не знают как в других странах. В чужом огороде трава всегда зеленее как говорится.
«Свобода слова» распространяется только на критические высказывания про Россию, самое интересное даже в некоторых российских СМИ, про остальных скажут не политкорректно
Ответsergey2022
«Свобода слова» распространяется только на критические высказывания про Россию, самое интересное даже в некоторых российских СМИ, про остальных скажут не политкорректно
Пока только ты сказал. Там полгода прошло и всем плевать...

Хотя, куда я лезу. Патриотам видней ;)
ОтветPelerin
Пока только ты сказал. Там полгода прошло и всем плевать... Хотя, куда я лезу. Патриотам видней ;)
Там то может и плевать, а вот таким, как ты здесь, почему то нет. Видимо хочешь быть более американистее , чем сами американцы?
Леха, не пойму, что тебя удивило! У наших соевых ведь только Россию критиковать можно, а цитадель мировой демократии - ну как?! И не важно, что ты там живешь, - им из своих Пердяевок лучше виднее как там в Америке дела обстоят.
Всегда надо сравнивать цены с уровнем жизни.
Был в Киргизии, средня стоимость получасовой поездки на такси не достигает и 200 рублей.
При этом по словам местных у инвалидов пенсии около 6 тысяч рублей на наши деньги, по России минимальная около 13.
Вот по всем этим факторам и надо сравнивать дорого или нет
Бедный Миранчук! Зря старается объяснить. Он не знает, что про Америку и Европу лучше всех знают комментаторы из Урюпинска, которые никогда и никуда из него не выезжали. Им в ютюбе все рассказали.
Всегда надо сравнивать цены с уровнем жизни.
Был в Киргизии, средня стоимость получасовой поездки на такси не достигает и 200 рублей.
При этом по словам местных у инвалидов пенсии около 6 тысяч рублей на наши деньги, по России минимальная около 13.
Вот по всем этим факторам и надо сравнивать дорого или нет
По цене бензина мы уже догнали штаты. ((
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