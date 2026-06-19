Миранчук о словах невесты про жизнь в США: «А как же свобода слова… Это не критика, все по факту. Здесь можно быстро набрать вес, не заметив. За доставку, бензин, еду нужно много платить»

Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал слова своей невесты Елены Максимовой о жизни в США.
В декабре 2025 года Максимова раскритиковала уровень жизни в США: «Еду даже сравнивать нельзя – дорого, сервис и качество ужасные. Лицемерие – национальное качество! Никто футбол не понимает, приходят съесть попкорн».
– Не может ли эта публичная критика отрицательно сказаться на твоей карьере? Все-таки у тебя контракт с американским клубом.
– А как же свобода слова… Это не критика, все сказано просто по факту. Так что это абсолютно нормальная ситуация.
Что касается продуктов в США, то это действительно все так и есть, как она сказала. Продукция другая, доставляется с других материков, стран. Все не такое, как в России. Видимо, что-то содержится в продуктах, состав другой.
В США можно очень быстро набрать вес, не заметив этого.
– В США жизнь дороже, чем в России?
– Да, там дороже. Не скажу, что я пристально смотрю на цены, но иногда это заметно. Если спросить у американцев, они скажут то же самое. За доставку, за бензин и за еду нужно много платить. Жена сказала все по факту, высказала свою позицию. Но почему-то у нас в прессе это вызвало ажиотаж, – сказал Миранчук.
Хотя, куда я лезу. Патриотам видней ;)
Был в Киргизии, средня стоимость получасовой поездки на такси не достигает и 200 рублей.
При этом по словам местных у инвалидов пенсии около 6 тысяч рублей на наши деньги, по России минимальная около 13.
Вот по всем этим факторам и надо сравнивать дорого или нет
Был в Киргизии, средня стоимость получасовой поездки на такси не достигает и 200 рублей.
При этом по словам местных у инвалидов пенсии около 6 тысяч рублей на наши деньги, по России минимальная около 13.
Вот по всем этим факторам и надо сравнивать дорого или нет