Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов извинился за реплики о женщинах-судьях.

Ранее американка Тори Пенсо в качестве главного арбитра провела матч второго тура турнира между командами Чехии и ЮАР (1:1).

Обсуждая игру в эфире «Матч ТВ», Романов сказал : «Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно».

«Так, друзья, вижу, что по интернету разлетается фрагмент нашего вчерашнего эфира, где мы с экспертами обсуждаем игру и арбитраж на чемпионате мира. Не считаю правильным молчать, потому что многие интернет-комментаторы льют потоки негатива не только на меня, но и на весь канал, моих коллег и друзей.

Фрагмент, о котором идет речь, вырезан из обсуждения матча, который судила Тори Пенсо. И нужно признать, что вчерашний матч она отсудила очень уверенно (о чем мы тоже сказали в эфире!), уж точно лучше ребят в первых матчах этого мундиале. Тем не менее признаю – формулировка была не лучшая, поэтому приношу извинения, если кого-то они задели. Ведущему не следует уходить в крайности.

А что касается сексизма, который горячие головы решили приплести ко всему каналу… У нас хоккей потрясающе комментирует Наташа Кларк. У нас Эмма Гаджиева работает в прямом эфире с главных рейтинговых трансляций. А уж про Олю Богословскую я вообще молчу. Да что там, сколько у нас девушек-корреспондентов и ведущих, сколько редакторов, с приходом которых на смену Останкино расцветает! В конце концов, нами всеми уже более 10 лет руководит сильная и красивая женщина! Поэтому давайте не будем интерпретировать фрагмент на всех и вся!

Всем любовь!» – написал Романов в телеграме.

Вопросы ведущему «Матч ТВ» после слов о женщинах