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  4. Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»

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Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов извинился за реплики о женщинах-судьях.

Ранее американка Тори Пенсо в качестве главного арбитра провела матч второго тура турнира между командами Чехии и ЮАР (1:1).

Обсуждая игру в эфире «Матч ТВ», Романов сказал: «Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно».

«Так, друзья, вижу, что по интернету разлетается фрагмент нашего вчерашнего эфира, где мы с экспертами обсуждаем игру и арбитраж на чемпионате мира. Не считаю правильным молчать, потому что многие интернет-комментаторы льют потоки негатива не только на меня, но и на весь канал, моих коллег и друзей.

Фрагмент, о котором идет речь, вырезан из обсуждения матча, который судила Тори Пенсо. И нужно признать, что вчерашний матч она отсудила очень уверенно (о чем мы тоже сказали в эфире!), уж точно лучше ребят в первых матчах этого мундиале. Тем не менее признаю – формулировка была не лучшая, поэтому приношу извинения, если кого-то они задели. Ведущему не следует уходить в крайности.

А что касается сексизма, который горячие головы решили приплести ко всему каналу… У нас хоккей потрясающе комментирует Наташа Кларк. У нас Эмма Гаджиева работает в прямом эфире с главных рейтинговых трансляций. А уж про Олю Богословскую я вообще молчу. Да что там, сколько у нас девушек-корреспондентов и ведущих, сколько редакторов, с приходом которых на смену Останкино расцветает! В конце концов, нами всеми уже более 10 лет руководит сильная и красивая женщина! Поэтому давайте не будем интерпретировать фрагмент на всех и вся!

Всем любовь!» – написал Романов в телеграме.

Вопросы ведущему «Матч ТВ» после слов о женщинах

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ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Андрея Романова
дискриминация
logoОльга Богословская
logoЧемпионат мира по футболу
logoсудьи
logoМатч ТВ
Наталья Кларк
logoТина Канделаки
logoпремьер-лига Россия
телевидение
Эмма Гаджиева
Тори Пенсо
женский футбол

Комментарии

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Дурачок. Зачем-то начал оправдываться. Лучше бы обосновал свою точку зрения. Хейта было бы не меньше, но хотя бы не выглядел как тряпка.
Типичный переобувщик
Ну заднюю врубил прям "по-мужски" 🤣
А когда Орзул несёт не понятно, что про игроков-мужчин, то никаких оправданий от неё нет
Романов просто побывал на ковре у Канделаки
ОтветAntispa
Романов просто побывал на ковре у Канделаки
задоминировала
фуфлыжник попятился пятками назад
"Я не антисемит, у меня есть друг-еврей."
И этот Романов отрёкся
сексиста попустили в комментах спортса, и он сразу дал заднюю)
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