Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»

Скоулз о Роналду: в 41 год выходить в старте может только вратарь.

Бывший полузащитник «МЮ » Пол Скоулз высказался о том, что 41-летний Криштиану Роналду играет в стартовом составе сборной Португалии.

«Думаю, для тренера это очень непростая ситуация. Я участвовал в программе Stick to Football вместе с Роберто Мартинесом и задал ему вопрос вне эфира. Я спросил: «Он для вас проблема?» Потому что мне кажется, что это все-таки проблема.

В 41 год... По-моему, есть только одна позиция на поле, на которой в 41 год можно выходить в стартовом составе, – это вратарь. Да, он все еще будет забивать голы, особенно в команде, которая много владеет мячом. Но как только наступит матч, где придется много играть на переходах из обороны в атаку – а такие матчи обязательно будут... Его движение в 41 год уже не то.

Проблема Португалии еще и в том, что у нее нет действительно выдающегося центрального нападающего. Но все равно нужен кто-то, кто будет постоянно открываться и делать рывки.

Для меня Роналду должен быть игроком на последние 15 минут. Я просто не понимаю, как футболист в 40 или 41 год может играть на позиции центрального форварда.

Возможно, это еще можно себе позволить в центре обороны. Можно – в команде, которая постоянно контролирует мяч. Конечно, можно играть в воротах. Но центральный нападающий в 41 год – это неправильно.

Мы видели это вчера со сборной Хорватии и Лукой Модричем. Центральный полузащитник в 40 лет...

Криштиану сейчас, наверное, ужасно бесится, потому что Лионель Месси сделал хет-трик, а Килиан Мбаппе оформил дубль. Его это наверняка съедает изнутри.

Мне жаль Мартинеса, потому что он старается поддерживать эту историю и говорит: «Нет, у меня лучший бомбардир мира». Но где-то в глубине души он наверняка понимает, что это вредит его команде», – сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

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