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  4. Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»

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Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Скоулз о Роналду: в 41 год выходить в старте может только вратарь.

Бывший полузащитник «МЮ» Пол Скоулз высказался о том, что 41-летний Криштиану Роналду играет в стартовом составе сборной Португалии. 

«Думаю, для тренера это очень непростая ситуация. Я участвовал в программе Stick to Football вместе с Роберто Мартинесом и задал ему вопрос вне эфира. Я спросил: «Он для вас проблема?» Потому что мне кажется, что это все-таки проблема.

В 41 год... По-моему, есть только одна позиция на поле, на которой в 41 год можно выходить в стартовом составе, – это вратарь. Да, он все еще будет забивать голы, особенно в команде, которая много владеет мячом. Но как только наступит матч, где придется много играть на переходах из обороны в атаку – а такие матчи обязательно будут... Его движение в 41 год уже не то. 

Проблема Португалии еще и в том, что у нее нет действительно выдающегося центрального нападающего. Но все равно нужен кто-то, кто будет постоянно открываться и делать рывки.

Для меня Роналду должен быть игроком на последние 15 минут. Я просто не понимаю, как футболист в 40 или 41 год может играть на позиции центрального форварда.

Возможно, это еще можно себе позволить в центре обороны. Можно – в команде, которая постоянно контролирует мяч. Конечно, можно играть в воротах. Но центральный нападающий в 41 год – это неправильно.

Мы видели это вчера со сборной Хорватии и Лукой Модричем. Центральный полузащитник в 40 лет...

Криштиану сейчас, наверное, ужасно бесится, потому что Лионель Месси сделал хет-трик, а Килиан Мбаппе оформил дубль. Его это наверняка съедает изнутри.

Мне жаль Мартинеса, потому что он старается поддерживать эту историю и говорит: «Нет, у меня лучший бомбардир мира». Но где-то в глубине души он наверняка понимает, что это вредит его команде», – сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

***

Колумбийская журналистка плачет от счастья – ей помахал Роналду 📹

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Metro
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Комментарии

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Меня умиляет оправдание типа "а кто вместо Роналду будет нападающим?". А типа обязательно такой столб-наконечник нужен?! Куча схем и с ложной девяткой и вообще без нападающих можно играть.
ОтветЕвгений Сидоров
Меня умиляет оправдание типа "а кто вместо Роналду будет нападающим?". А типа обязательно такой столб-наконечник нужен?! Куча схем и с ложной девяткой и вообще без нападающих можно играть.
Если не ...., то кот.
ОтветЕвгений Сидоров
Меня умиляет оправдание типа "а кто вместо Роналду будет нападающим?". А типа обязательно такой столб-наконечник нужен?! Куча схем и с ложной девяткой и вообще без нападающих можно играть.
меня больше умиляет, как после игры с Конго на ветках тут же материализовалась очередная группа "не фанат Роналду, но" и стала обвинять звёздную полузащиту португальцев в отсутствии голевых моментов (хотя на самом деле они были, но Рончик, как всегда, всё запорол)
конечно, полузащита в шоке, потому что у себя в ПСЖ они играют с нападающими, которые находятся в постоянном движении, открываются, предлагают себя, перемещаются по всему фронту атаки - настоящий кошмар для обороны соперника
а тут впереди буквально стоит врытое в землю неподвижное бревно, и чтоб оно забило, нужно накрутить всю защиту, желательно ещё обыграть вратаря и выкатить ему на пустые, потому что по-другому оно забивать разучилось
и виновата в этом, разумеется, полузащита)))
и это говорит его партнёр по команде
оцените глубину падения Рончика
ОтветБорис_1117003684
и это говорит его партнёр по команде оцените глубину падения Рончика
Он же очередной аргентинец, которого Месси также знатно возил в ЛЧ в противостоянии Барсы и МЮ в ЛЧ времен Гвардиолы и Фергюсона)
ОтветБорис_1117003684
и это говорит его партнёр по команде оцените глубину падения Рончика
Некрасивый партнёр
Дед резанул правду-матку. Теперь Кристина и её сестра отпишутся от него в запрещённой инсте.
Пол, ты не шаришь. Надо было просто больше пасовать на Роналду. А если пенальти, а Криштиану на скамейке??? Пол, ты точно не шаришь!
А вот персофаны так не считают. Пишут, что там вся команда в тильте, и Рон из-за них приуныл.
Самое плохое, что сам Роналду никак не может и не хочет признать, что вредит команде. Его эгоизм затмевает разум, а в отношении Бруну ещё и совесть. Жалкое зрелище(
ОтветПокерный Футбол
Самое плохое, что сам Роналду никак не может и не хочет признать, что вредит команде. Его эгоизм затмевает разум, а в отношении Бруну ещё и совесть. Жалкое зрелище(
Бруно в сборной как мешок играет. Даже если и его заменить Португалия сильно не потеряет.
Много топовых полузащитников в сборной.
ОтветПокерный Футбол
Самое плохое, что сам Роналду никак не может и не хочет признать, что вредит команде. Его эгоизм затмевает разум, а в отношении Бруну ещё и совесть. Жалкое зрелище(
А как он признает? У него явно неадекватное восприятие себя и мира, с этим психиатры должны работать, чтобы как-то помочь. У него болезненно высокая самооценка и его психика будет защищать его до последнего. Правда «вдруг» не откроется ему, это невозможно. Но у его окружения, тренеров другая реальность. Они могли бы найти подход, пообщаться с теми же психиатрами и хирургически посадить его на лавку, если они пекутся о «наследии Роналду» и его душевном благополучии.
Ну в принципе Скоулз никогда не был красавцем
Буквально все уже, включая бывших одноклубников говорят об этом. Роналду должен задуматься
Роналду не делает игру. Роналду делает многомиллионные продажи для корпораций. Только и всего. Тут спортивная составляющая на втором плане, а деньги на первом
Всё в цвет сказал.
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