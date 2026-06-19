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ЧМ-2026. США против Австралии, Бразилия сыграет с Гаити, Шотландия – с Марокко, Турция встретится с Парагваем
Продолжается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В группе С в рамках 2-го тура ЧМ-2026 Шотландия схлестнется с Марокко, Бразилия проверит на прочность Гаити.

В группе D США поспорят за очки с Австралией, Турция столкнется с Парагваем.

ЧМ-2026

2-й тур

Группа C

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

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Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура16916 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по футболу
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logoСборная Шотландии по футболу
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Комментарии

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США против Австралии, думаю будет огонь матч. Желания вагон, физика на уровне, стили похожи.
США с Австралией - крайне интересно

Потенциально одна из лучших игр тура
США сегодня должна решить вопрос с первым местом в группе.
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