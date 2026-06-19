ЧМ-2026. США против Австралии, Бразилия сыграет с Гаити, Шотландия – с Марокко, Турция встретится с Парагваем
Продолжается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В группе С в рамках 2-го тура ЧМ-2026 Шотландия схлестнется с Марокко, Бразилия проверит на прочность Гаити.
В группе D США поспорят за очки с Австралией, Турция столкнется с Парагваем.
ЧМ-2026
2-й тур
Группа C
Группа D
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура16916 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’’
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