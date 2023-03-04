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Провокация с «расстрелом» трибун, игра до потери сознания. Репортаж с безумного белградского дерби

Гордан Петрич
Кристиян Белич
Игор Дуляй Игор Дуляй
Партизан Партизан
Црвена Звезда Црвена Звезда
Страхиня Эракович Страхиня Эракович
Футбол Футбол

Денис Романцов – с деталями сумасшедшего матча «Црвены Звезды» против «Партизана».

«Хотите более зрелищного футбола? Тогда смотрите АПЛ, – вскипел после матча тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич. – Платите 150 фунтов и наслаждайтесь лучшими игроками мира».

Зрелище в белградском дерби все-таки было, обеспечил его аргентинец Алекс Виго.

Это правый защитник двадцати трех лет, «Црвена Звезда» арендовала его в конце января. В 19 матчах за «Ривер» он так и не забил, но в Сербии раскрылся с новой стороны: во второй игре эффектным ударом с разворота усугубил разгром «Вождоваца» и тут же отдал честь болельщикам.

В белградском дерби Виго пошел дальше. На пятой минуте мяч после его навеса задел голову капитана «Партизана» Слободана Урошевича…

…и по головокружительной траектории залетел в ворота.

Все слегка обалдели от такого начала, но Виго не успокоился и изобразил пальцами стрельбу по гостевой трибуне – она находилась как раз за пораженными воротами.

Думаете, на этом все? Нет, он выскочил с поля на беговые дорожки, еще ближе к «гробарям» – и повторил пальбу.

С трибуны «Партизана» полетели кресла и другие предметы, а подбежавший Александар Пешич дал понять Виго: не надо разжигать – тут и так горячо. Это сейчас Пешич – форвард «Црвены Звезды», а до шестнадцати лет – играл за «Партизан».

В «Партизане» – четвертый тренер с мая-2022. Новый пришел за четыре дня до дерби

В юности Пешича «Партизан» доминировал в сербской лиге, но в последние пять лет все иначе.

«Црвена Звезда» сияет в чемпионате, а «Партизан» в 2019-м даже выпал из топ-2 – впервые с начала девяностых. «Клубом руководят очень непрофессиональные люди, – объяснил мне сербский комментатор Драган Чича. – Из-за них «Партизан» сдал на всех уровнях и не в состоянии конкурировать с «Црвеной Звездой», имеющей к тому же политическую поддержку».

В августе прошлого года «Партизан» возглавил экс-защитник сборной Югославии Гордан Петрич, игравший за «Рейнджерс» с Полом Гаскойном. Петрич стал третьим тренером «Партизана» за три месяца и продержался 200 дней.

В октябре Гордан дважды обыграл «Кельн» в Лиге Конференций, а в феврале проиграл «Младости» 0:4 и – в плей-офф ЛК – «Шерифу» 1:3. После 1:1 с «Радничками» осторожной тактикой «Партизана» публично возмутился его вратарь Александар Попович.

Узнав об этом на послематчевом интервью, Гордан заявил: «Если я потерял раздевалку, то не должен находиться на скамейке в дерби».

Накануне Петрич признался: «Несколько недель назад я сказал спортивному директору потихоньку подыскивать нового тренера. Недавно я удалил родинку, чтобы избежать меланомы, но врачи сказали, что [из-за тренерской работы] участилось сердцебиение.

В 31 год я уже сталкивался с меланомой. Меня вылечили новым лекарством, интерфероном, но предупредили, что я все время буду чувствовать усталость. Наверное, я бы поиграл еще лет пять, но из-за семьи завершил карьеру. Сейчас тоже не хочу гневить судьбу. Вряд ли когда-нибудь снова буду тренером».

Петрич планировал работать до перерыва на матчи сборных, но критика Поповича ускорила отставку. За четыре дня до дерби «Партизан» возглавил экс-игрок и тренер «Шахтера» Игор Дуляй.

Он три года помогал Паулу Фонсеке, потом Станоевичу с Милошевичем в Белграде, а последние полгода руководил «Телеоптиком» – фарм-клубом «Партизана».

«В моей жизни хватало неожиданностей, – признался Дуляй на презентации. – Как, например, я оказался в «Шахтере» – мне сказали: «Где твой паспорт? Надо лететь в Донецк!» Все произошло так быстро – я даже не осознал, что случилось. Так и сейчас. Кстати, я говорил с [легендой «Шахтера»] Дарио Срной. Он передал мне привет от Рината Ахметова. В его лице у нас в дерби будет еще один болельщик. Ну а я узнаю, каково это – дебютировать в таком матче.

Мое первое дерби в роли игрока «Партизан» выиграл 2:0. К сожалению, тогда погиб 17-летний фанат «Црвены Звезды». Прошу болельщиков в этот раз держаться в рамках».

Видич хочет стать боссом сербского футбола, а его преемник провел лучшее дерби в карьере

Они и держались – и креслопад после провокации Виго в них вполне укладывается. Это ведь не обычные рамки, а белградского дерби.

Началось все с салюта фанатов «Црвены Звезды».

Продолжилось – яркой хореографией.

Иногда – с элементами пиро-шоу.

На 26-й минуте снова прогремели петарды, а часть зрителей стала аплодировать – это акция в поддержку Неманьи Видича, игравшего под 26-м номером в «Црвене Звезде» и «Спартаке».

Он претендует на пост президента Сербской футбольной федерации, но, по словам осведомленного источника, получит на выборах (14 марта) от силы один процент: «Если бы голосовали обычные люди, получил бы 99, но нынешние делегаты боятся, что Видич выгонит большинство из них – вот и объединились против».

Комментатор Драган Чича добавил: «Многие хотели бы видеть Неманью на посту президента, но все решения принимает правящая партия, а они уже выбрали другого человека – Драгана Джаича (президента «Црвены Звезды», продавшего Видича в «Спартак» – Sports.ru). Джаич тоже был отличным игроком, но в данном случае он просто марионетка».

Кстати, новый Видич – 22-летний защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович – провел, по общему мнению, лучшее дерби в карьере. Сковал форварда Рикарду Гомиша, почти не позволял бить с удобных дистанций и в отличие от предыдущих матчей с «Партизаном» не нервничал.

Еще два архитектора победы «Црвены Звезды» – вратарь Милан Борян, отразивший во второй тайме несколько опасных ударов, и бывший опорник «Крыльев» Срджан Мияилович, который классно начинал атаки и патрулировал центр поля.

Кстати, во втором тайме фанаты «Партизана» на несколько минут вытеснили Боряна из ворот и прервали игру.

Лучший игрок «Партизана» в дерби потерял сознание. Через час после рассечения

У «Партизана» энергичностью выделялся другой опорник – Кристиян Белич. Он родился в бельгийском Сент-Трюйдене, где долго играл его отец-вратарь, а к 21 году провел по два сезона в молодежках «Вест Хэма» и «Олимпиакоса».

В пятничном дерби Белич постоянно лез в борьбу и уже на 16-й минуте получил 4-сантиметровое рассечение, столкнувшись с Александаром Катаи.

С забинтованной головой он продолжил пахать в защите и запустил в опасную контратаку правого вингера Фуссени Диабате, а на 72-й минуте врезался в Пешича и потерял сознание. Его сразу перевернули, чтоб не запал язык, и увезли в больницу.

Возможно, будь одноклубники Белича – особенно проваливший матч Бибрас Натхо – так же активны, «Партизан» замахнулся бы на первую гостевую победу над «Црвеной Звездой» в чемпионате с 2017-го. Тогда бывший тренер «Локо» Божович проиграл будущему – Николичу (1:3). А «Партизан» последний раз стал чемпионом.

В этом сезоне о золоте уже нет и речи: отрыв «Црвены Звезды» увеличился до 16 очков. Сербия впервые делегирует в ЛЧ два клуба, но и второе место «Партизану» совсем не гарантировано – «Бачка-Топола» отстает всего на очко.

«Больно смотреть на это, не могу молчать, – сказал после дерби бывший спортивный директор «Партизана» Ивица Илиев. – Вратарь Попович недавно высказал мнение, на которое не имел права, а сегодня вселил неуверенность в партнеров.

Когда Виго «расстреливал» болельщиков, никто из игроков «Партизана» не отреагировал. Где их характер?»

«Црвена Звезда» – «Партизан» (1:0)

Стадион: «Райко Митич».

Зрителей: 35 078.

Гол: Виго, 5.

«Црвена Звезда»: Борян – Виго, Эракович, Драгович, Родич – Канга, Мияилович – Букари, Катаи (Милунович, 75; Миятович, 88), Митрович (Кангва, 64) – Пешич

«Партизан»: Попович – Филипович (Жикович, 65), Маркович, Вуячич, Урошевич – Белич (Траоре, 74), Колорадо (Баждар, 65) – Диабате, Натхо, Мениг (Йович, 74) – Рикарду.

Фото: facebook.com/crvenazvezdafk; partizan.rs; East News/AP Photo/Darko Vojinovic

6 комментариев

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Илья Банюк
Ответ Soap74
Этот Виго наверняка не знает, что за 20 с лишним лет до него такой жест показал трибунам Кежман. Пожалел потом об этом сильно
А почему пожалел? Расскажите
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Дмитрий Фурсов
Ответ MikhaL
Дерби, на которое хотелось бы съездить.
Прямые рейсы все еще летают, возможность есть
+1
0
+1
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Фанат Барселоны
Все время одно и тоже там в Белграде
+1
-1
0
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anapa 2013
Без Фан ай ди это все не то..
+25
-1
+24
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MikhaL
Дерби, на которое хотелось бы съездить.
+20
-1
+19
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Soap74
Этот Виго наверняка не знает, что за 20 с лишним лет до него такой жест показал трибунам Кежман. Пожалел потом об этом сильно
+4
-3
+1
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