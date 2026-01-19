Де Йонг о судье матча с «Сосьедадом»: «Хиль Мансано смотрел на меня так, будто говорил: «Я лучше тебя». Он не должен так себя вести. Я не видел офсайда при голе Ямаля»

Френки де Йонг недоволен судейством в матче с «Реал Сосьедад».

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг раскритиковал работу судей в матче против «Реал Сосьедад » в 20-м туре Ла Лиги (1:2).

На 29-й минуте бригада Хесуса Хиля Мансано отменила гол Ламина Ямаля из-за офсайда. ВАР оставил это решение в силе.

«В конце концов, если это офсайд, то это офсайд. Иначе быть не должно. Я не видел [офсайда]. Нам сказали, что его не было. Я упомянул об этом четвертому судье. То же самое произошло здесь в прошлом году.

Я хочу сказать, что с судьей даже нельзя разговаривать. Я капитан, и я этого не понимаю. Он смотрел на меня с таким выражением лица, как будто говорил: «Я лучше тебя». Это расстраивает. Он не должен так себя вести.

Мы упустили много моментов. Это самое обидное. В конце игры, в добавленное время, я продолжал говорить [судье], чтобы он смотрел на часы. У них ушла минута, чтобы нанести удар от ворот... Для них это нормально. И он не добавил даже десяти секунд. Это безумие. Я сказал ему об этом, и он дал мне карточку», – сказал де Йонг.