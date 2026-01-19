Мусаев о лимите: «Не очень хороши эти ограничения. Когда искусственно вырастают зарплаты и потребность в россиянах, плюса нет. Батраков, Кисляк, Сперцян, Черников и так выиграли бы место»

Мурад Мусаев о лимите: не очень хороши все эти ограничения.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ и готовности клуба к его ужесточению.

– Все в панике из-за надвигающегося нового лимита. Вами россияне рассматриваются?

– Да, рассматриваются. Российский [рынок] перегрет, поэтому так сложнее. Мне рассказали, какой порядок цен – это будет сложно сделать.

– Насколько ужесточение лимита является проблемой для «Краснодара»?

– Лимит – это данность, которую мы должны учитывать. Он же будет со следующего сезона, где мы можем еще какие-то определенные шаги сделать. Поэтому будем находить решение.

Думаю, что решим этот вопрос, и все будет хорошо с начала следующего сезона.

– Вы внутри клуба обсуждали стратегию? Это выход на рынок или будет больше доверия игрокам из академии?

– Я думаю, и то, и то. Постараемся, чтобы один-два игрока зашли с академии. Сейчас с нами на постоянной основе Хмарин и Мукаилов . Возможно, кто-то зайдет еще из другого клуба.

–Почему академия не выдает игроков после 2000 года рождения, которые могли хотя бы на лавке сидеть у «Краснодара»?

– Агкацев – 2002 года рождения. Была очень хорошая продажа Волкова в «Зенит». Есть Кокшаров, который, к сожалению, из-за травмы долго уже не может играть на том уровне, на котором бы он мог.

Сейчас на сборах у нас есть футболисты. Я не хочу много говорить о талантливых игроках, но сейчас есть пять игроков 2007-2008 годов.

– Какое отношение к лимиту на легионеров у вас?

– Не очень хороши все эти ограничения. Я думаю, что когда искусственно вырастают зарплаты и потребности в русских игроках, в этом нет большого плюса. Считаю, что Батраков, Кисляк, Сперцян, Черников и так выиграли бы свое место в составе. Но такая реальность, будем стараться быть к этому готовы.

– Министр спорта говорил про ужесточение лимита: «Я смотрю какие-то матчи, там непонятно, из какого чемпионата команды». Это же ведь и про вашу команду. Вас не удивляет, что как минимум есть три команды, которые так играют?

– Не удивляет. Есть правила игры, мы играем по этим правилам. Мы подстроимся под любой лимит, под любые правила. Но сейчас мы не хотим делать это искусственно, ставить русского футболиста, если иностранец сильнее. Это конкурентность. Кто выиграл, тот и играет. Будут другие правила, подстроимся под другие правила.

– Раньше эти принципы были чуть другими? Раньше важнее было поставить россиянина и воспитанника, нежели любой ценой бороться за чемпионство?

– Нет, не было. Не было никогда ничего искусственного, всегда «Краснодар» за то, что кто сильнее, тот играет. Воспитанник или нет – не имеет значения, – сказал Мусаев в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»