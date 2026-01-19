Дзюба: в «Спартаке» на цу-е-фа скидываются, а кто побеждает – назначает тренера.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба высказался о том, как в «Спартаке » выбирают тренеров.

В январе московскую команду возглавил Хуан Карлос Карседо .

– Кто для тебя идеальный тренер для «Спартака»?

– Это уже опять разговоры… Есть там сколько-то руководителей у «Спартака». Мне кажется, они там уже на цу-е-фа скидываются, а кто побеждает – назначает тренера. Поэтому, думаю, если бы они что-то хотели, наверное, взяли бы другого тренера.

Но, может, у Карседо и получится – мы же не знаем, – сказал воспитанник «Спартака» Дзюба.