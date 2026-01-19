  • Спортс
Мусаев о «Краснодаре»: «Благодаря эмоциям мы добиваемся результата. В этой команде есть дух победителя. Кордоба своим огнем заряжает остальных»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о роли эмоций в успехах команды.

– У Кордобы бывают периодически ненужные удаления. Вы с ним разговариваете на эту тему? 

– Многие говорят, что «Краснодар» стал слишком эмоциональным, особенно после последнего матча с ЦСКА. Я считаю, что благодаря этим эмоциям мы добиваемся результата. Очень важно не переборщить с ними, чтобы не было ненужных удалений, красных или желтых карточек, которые бы приводили к дисквалификации. Хуже всего тренировать команду, в которой нет эмоций, когда она проиграла.

– У вас такая команда хоть раз была?

– Да. Из Азербайджана я ушел в первую очередь не потому, что меня убрали, а потому что два года команда [«Сабах»] была сплоченная, которая хотела побеждать, развиваться, а потом как-то поменялась, ушли лидеры, пришли новые футболисты, и вышел неудачный сезон. 

В этой команде есть дух победителя. У них есть эта страсть, этот огонь. Мы направляем Кордобу, чтобы он был аккуратен, и в то же время он этим огнем заряжает всех остальных. То, как ведут себя в раздевалке Коста, Тормена, Дуглас – этого тяжело добиться. 

У нас были разговоры: «Ребята, давайте я буду получать карточки, а вы играйте». Потом была игра с «Зенитом», когда мы проиграли 0:2 и чуть-чуть мы были недовольны судейством. Потом был матч с «Ростовом», они молчали два матча. Ребята сказали: «Тренер, мы молчим, а судья как будто раз ошибся, видит, что мы молчим, и продолжает». Эмоции нужно проявлять, – сказал Мусаев в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

