Менди о том, что Браим мог специально не забить пенальти в финале Кубка Африки: «Вы правда думаете, что мы договорились за минуту до конца матча, которого в Марокко ждали 50 лет?»

Эдуар Менди: вы правда думаете, что мы договорились с марокканцами о пенальти?.

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал домыслы о пенальти в финале Кубка Африки.

Сенегальцы выиграли турнир, победив марокканцев в решающем матче (1:0 в экстра-таймах). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру , и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты , связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

Менди прокомментировал теорию о том, что Браим не забил специально.

«Да ладно, давайте серьезно. Вы правда думаете, что за одну минуту до конца матча, которого страна ждала 50 лет (Марокко не выигрывало Кубок Африки с 1976-го – Спортс’’), мы договорились?

Он хотел забить, я заслуживаю похвалы за то, что сделал сэйв, вот и все. На этом разговоры нужно прекратить», – сказал Менди в эфире beIN Sports.

Нагучев о незабитом пенальти Браимом паненкой: «Ощущение, что пробил так специально. Они, возможно, о чем-то договорились»