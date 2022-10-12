О духе времени
Блог

Рюдигер жутко разбил голову. С кровью вонзил гол, подпортивший сказку «Шахтера»

Анатолий Трубин Анатолий Трубин
Ла Лига Ла Лига
травмы
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Шахтер Шахтер
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Обошлось без тяжелой травмы.

«Шахтер» выдал отличный матч против мадридского «Реала» – 1:1, и на 94-й минуте украинская команда еще вела в счете, но не удержала преимущество и пропустила в самой концовке. 

Вот как все было: выдали вполне равный первый тайм, после перерыва счет открыл именно «Шахтер» – защитник Богдан Михайличенко навесил в штрафную и нашел там Александра Зубкова. Тот положил мяч в угол ворот Андрея Лунина – Куртуа до сих пор травмирован.

«Реал» забрал мяч, но никак не мог создать опасный момент. «Шахтер» иногда ловил мадридцев на контратаках. Например, на 65-й минуте один на один с Луниным вышел Лассина Траоре. Переиграл кипера, но послал мяч чуть выше ворот.

Команда Анчелотти продолжала давление, но отыграться смогла только на 95-й минуте. Это Антонио Рюдигер прибежал в атаку и закинул мяч в ворота Трубина после подачи Тони Крооса. Защитник спас мадридцев ценой жесткого стыка – Трубин влетел прямо в немца. Тони сначала лежал на поле, потом весь в крови пошел к бровке.

«Рюдигер порезал себе лоб, это довольно глубокий порез. Но все в порядке, это несерьезно. Он захотел вернуться на поле», – после матча объяснил Анчелотти.

Но все равно – жуткое зрелище.

Трубин долго не мог встать, но в итоге все обошлось.

«Реал» уже в плей-офф

А как иначе?

• «Реал» и «Ман Сити» стали первыми командами, которые пробились в плей-офф Лиги чемпионов. У «Реала» 10 очков, у «Лейпцига» (победил «Селтик» 2:0) 6, у «Шахтера» 5, у «Селтика» 1. «Лейпциг» еще сыграет с «Шахтером», и из-за обязательной потери очков минимум одной команды они не смогут вместе обогнать «Реал». Именно поэтому испанский клуб гарантировал проход в следующий раунд.

• «Реал» по-прежнему не проигрывает в этом сезоне: 11 побед и 2 ничьих в 13 матчах.

• «Реал» 31 раз выходил из группы Лиги чемпионов. Естественно, это рекорд турнира. 

«Мы сыграли не лучшим образом, но наша команда никогда не сдается. Мы вышли в плей-офф после не самой лучшей игры. Это здорово, – спокоен Анчелотти. – Соперник регулярно делал разрезающие передачи между линиями. Нам приходилось смещаться на фланги, и это не работало, а гол «Шахтера» нам дополнительно все усложнил».

Но все равно справились.

Следующая остановка – класико. 16 октября будет горячо.

Где могут встретиться два человека из 20-тысячного Краснограда? На поле «Сантьяго Бернабеу»!

Шахтер Украина – Реал Мадрид Испания 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
11 октября, 22.00, «Стадион Войска Польского»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 46 Зубков, 1:1 – 90 Рюдигер.
ШахтерТрубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Мудрик (Петряк, 85), Степаненко, Судаков (Джурасек, 81), Бондаренко, Зубков (Тейлор, 82), Траоре (Сикан, 77).
Реал МадридЛунин, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 68), Кроос, Вальверде (Камавинга, 68), Тчуамени (Модрич, 57), Васкес, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 57), Родриго (Асенсио, 68).
Предупреждения:
Конопля (16), Милитао (85), Бондаренко (88), Кроос (90).

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Kacper Pempel

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные