Рюдигер жутко разбил голову. С кровью вонзил гол, подпортивший сказку «Шахтера»

Обошлось без тяжелой травмы.

«Шахтер» выдал отличный матч против мадридского «Реала» – 1:1, и на 94-й минуте украинская команда еще вела в счете, но не удержала преимущество и пропустила в самой концовке.

Вот как все было: выдали вполне равный первый тайм, после перерыва счет открыл именно «Шахтер» – защитник Богдан Михайличенко навесил в штрафную и нашел там Александра Зубкова. Тот положил мяч в угол ворот Андрея Лунина – Куртуа до сих пор травмирован.

«Реал» забрал мяч, но никак не мог создать опасный момент. «Шахтер» иногда ловил мадридцев на контратаках. Например, на 65-й минуте один на один с Луниным вышел Лассина Траоре. Переиграл кипера, но послал мяч чуть выше ворот.

Команда Анчелотти продолжала давление, но отыграться смогла только на 95-й минуте. Это Антонио Рюдигер прибежал в атаку и закинул мяч в ворота Трубина после подачи Тони Крооса. Защитник спас мадридцев ценой жесткого стыка – Трубин влетел прямо в немца. Тони сначала лежал на поле, потом весь в крови пошел к бровке.

«Рюдигер порезал себе лоб, это довольно глубокий порез. Но все в порядке, это несерьезно. Он захотел вернуться на поле», – после матча объяснил Анчелотти.

Но все равно – жуткое зрелище.

Трубин долго не мог встать, но в итоге все обошлось.

«Реал» уже в плей-офф

А как иначе?

• «Реал» и «Ман Сити» стали первыми командами, которые пробились в плей-офф Лиги чемпионов. У «Реала» 10 очков, у «Лейпцига» (победил «Селтик» 2:0) 6, у «Шахтера» 5, у «Селтика» 1. «Лейпциг» еще сыграет с «Шахтером», и из-за обязательной потери очков минимум одной команды они не смогут вместе обогнать «Реал». Именно поэтому испанский клуб гарантировал проход в следующий раунд.

• «Реал» по-прежнему не проигрывает в этом сезоне: 11 побед и 2 ничьих в 13 матчах.

• «Реал» 31 раз выходил из группы Лиги чемпионов. Естественно, это рекорд турнира.

«Мы сыграли не лучшим образом, но наша команда никогда не сдается. Мы вышли в плей-офф после не самой лучшей игры. Это здорово, – спокоен Анчелотти. – Соперник регулярно делал разрезающие передачи между линиями. Нам приходилось смещаться на фланги, и это не работало, а гол «Шахтера» нам дополнительно все усложнил».

Но все равно справились.

Следующая остановка – класико. 16 октября будет горячо.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Kacper Pempel