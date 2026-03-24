  • 20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
4

20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых

20-летнего футболиста убили в Швеции. 

Инцидент произошел в ночь субботы на воскресенье в жилом районе на западе Эребру. На сообщения о стрельбе были отправлены несколько патрулей полиции – на месте происшествия они обнаружили молодого человека с несколькими огнестрельными ранениями. Он был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь. 

Погибшим оказался вратарь местного клуба «Форвард» Хуго Моссхаген. По информации Expressen, полиция расследует убийство спортсмена как ошибку – основная версия заключается в том, что целью был другой человек из компании футболиста. В правоохранительных органах отметили, что не знают о связях Моссхагена с бандами. 

На данный момент никто не был арестован, у полиции нет подозреваемых. Сейчас проводятся обыски в домах и допросы, полиция также собрала записи с камер наблюдения в этом районе.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Expressen
происшествия
logoвысшая лига Швеция
Форвард Эребру
Увы, из-за наплыва мигрантов некогда безопасная и комфортная Швеция превращается во вторую Францию. Стокгольм уже один из самых опасных городов в Европе
Ответ фанат Ска хабаровска
Увы, из-за наплыва мигрантов некогда безопасная и комфортная Швеция превращается во вторую Францию. Стокгольм уже один из самых опасных городов в Европе
Всё так, к сожалению. Но когда речь заходит о подобном, полагаю, стоит уточнять, каких именно мигрантов, а также по чьей воле этих самых мигрантов в стране так много. А то картинка неполная получается.
Ответ фанат Ска хабаровска
Увы, из-за наплыва мигрантов некогда безопасная и комфортная Швеция превращается во вторую Францию. Стокгольм уже один из самых опасных городов в Европе
13-я жертва от огнестрельного оружия с начала 2025 года, за 14 месяцев. Правда, там в одном из случаев бойня была, 11 застреленных. Но и без убийств случаев применения оружия было много. Городок 130 тысяч всего.
25 % иностранцы, исторически наиболее крупные общины сформировались из выходцев из Ирака, Сирии, Ирана, Сомали и т.д.
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Санкт-Паули» U19 Добрик совершил каминг-аут
вчера, 22:40
Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
вчера, 22:02
Петицию о бойкоте ЧМ-2026 подписали 170+ тысяч нидерландцев: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»
вчера, 21:47
Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
вчера, 21:22Фото
Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»
вчера, 21:04
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
вчера, 20:53
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
вчера, 20:50
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
вчера, 20:06
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
вчера, 20:00Тесты и игры
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
вчера, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
вчера, 20:40
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные
вчера, 20:29
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
вчера, 18:38
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
вчера, 18:35
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
вчера, 18:32
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
вчера, 18:22
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
вчера, 17:56Фото
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
вчера, 17:54
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
вчера, 17:13
Лукаку покинул расположение сборной Бельгии. Форвард «Наполи» решил сосредоточиться на улучшении физической формы
вчера, 16:56
Рекомендуем