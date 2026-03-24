20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
Инцидент произошел в ночь субботы на воскресенье в жилом районе на западе Эребру. На сообщения о стрельбе были отправлены несколько патрулей полиции – на месте происшествия они обнаружили молодого человека с несколькими огнестрельными ранениями. Он был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.
Погибшим оказался вратарь местного клуба «Форвард» Хуго Моссхаген. По информации Expressen, полиция расследует убийство спортсмена как ошибку – основная версия заключается в том, что целью был другой человек из компании футболиста. В правоохранительных органах отметили, что не знают о связях Моссхагена с бандами.
На данный момент никто не был арестован, у полиции нет подозреваемых. Сейчас проводятся обыски в домах и допросы, полиция также собрала записи с камер наблюдения в этом районе.
