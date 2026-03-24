  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
0

Виллиам Гомес: меня вдохновляют Неймар, Винисиус, Месси и Роналду.

Вингер «Порту» Виллиам Гомес назвал футболистов, чьей игрой он вдохновляется. 

«Меня очень вдохновляют Неймар и Винисиус Жуниор, потому что они игроки с характеристиками, которые, на мой взгляд, похожи на мои собственные. Перед играми я стараюсь смотреть видео с их участием, наблюдать за тем, что они делают, и пытаться воплотить это в жизнь на поле.

Криштиану Роналду и Месси тоже вдохновляют меня – очевидно, своим талантом и работой, которую они выполняют.

Неймар – единственный из них, с кем я встречался лично. Я сфотографировался с ним, участвовал в рекламной кампании Puma, а также встретился с ним в ресторане. Так что он единственный кумир, с которым я знаком лично», – сказал Виллиам.

Кто выиграет ЛЧ?50827 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
logoвысшая лига Португалия
logoПорту
logoВиллиам Гомес
logoМЛС
logoЛа Лига
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoНеймар
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Бразилия
logoСантос
logoКриштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
