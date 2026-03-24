Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»

Виллиам Гомес: меня вдохновляют Неймар, Винисиус, Месси и Роналду.

Вингер «Порту» Виллиам Гомес назвал футболистов, чьей игрой он вдохновляется.

«Меня очень вдохновляют Неймар и Винисиус Жуниор , потому что они игроки с характеристиками, которые, на мой взгляд, похожи на мои собственные. Перед играми я стараюсь смотреть видео с их участием, наблюдать за тем, что они делают, и пытаться воплотить это в жизнь на поле.

Криштиану Роналду и Месси тоже вдохновляют меня – очевидно, своим талантом и работой, которую они выполняют.

Неймар – единственный из них, с кем я встречался лично. Я сфотографировался с ним, участвовал в рекламной кампании Puma, а также встретился с ним в ресторане. Так что он единственный кумир, с которым я знаком лично», – сказал Виллиам.