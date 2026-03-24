  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
10

Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн поддержал Кепу Аррисабалагу после поражения «канониров» от «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги (0:2).

«Кепа вывел их в финал, он хороший вратарь. Он допустил одну ошибку, попытавшись поймать мяч, хотя мне это нравится, но в остальном он провел хорошую игру. Он допустил одну ошибку – такое случается, но «Арсенал» не забил, что стало разочарованием. Почему бы не поддержать его? Кепа – хороший вратарь, и он готов к кубковым матчам.

Ему нужно давать игровое время, потому что с Райей может что-то случиться, и тогда понадобится хороший дублер, который уверен в себе и знает, что тренер ему доверяет.

Мне трудно сказать, насколько он [Райя] хорош, потому что вы разговариваете с вратарем, который был очень стабильным. Я мог бы много говорить о вратарях, но я надеюсь, что он завершит сезон фантастическим образом, потому что «Арсенал» должен что-то выиграть в этом сезоне. Надеюсь, все три трофея, за которые они борются!» – сказал Леманн.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Sun
logoКепа Аррисабалага
logoпремьер-лига Англия
logoЙенс Леманн
logoАрсенал
logoДавид Райя
logoКубок английской лиги
logoМанчестер Сити
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рая сам привез с волками, а Кепу хейтят почем зря
Ответ #SharkTeam
Там скорее 50 на 50 с Габриэлем. Вообще привозы у вратарей случаются - это нормально, особенно у современных, от которых требуется играть под высоким прессингом
Леманн в финале ЛЧ против Барсы тоже допустил одну ошибку, которая до сих пор перед глазами стоит(
Ответ Header
Анри запорол 2-3 супермомента - вот главный виновник
Ответ Direct free kick
Нет. Никаких там "супер" моментов у Анри не было.
Одна ошибка и ты ошибся.
Одну разве ?
Кепа это мрак, Челси знатно выкинули кучу денег за него , хуже только один человек с допингом
Читайте новости футбола в любимой соцсети
