Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»

Леманн о финале Кубка лиги: Кепа допустил одну ошибку, но провел хороший матч.

Бывший вратарь «Арсенала » Йенс Леманн поддержал Кепу Аррисабалагу после поражения «канониров» от «Манчестер Сити » в финале Кубка английской лиги (0:2).

«Кепа вывел их в финал, он хороший вратарь. Он допустил одну ошибку, попытавшись поймать мяч, хотя мне это нравится, но в остальном он провел хорошую игру. Он допустил одну ошибку – такое случается, но «Арсенал» не забил, что стало разочарованием. Почему бы не поддержать его? Кепа – хороший вратарь, и он готов к кубковым матчам.

Ему нужно давать игровое время, потому что с Райей может что-то случиться, и тогда понадобится хороший дублер, который уверен в себе и знает, что тренер ему доверяет.

Мне трудно сказать, насколько он [Райя ] хорош, потому что вы разговариваете с вратарем, который был очень стабильным. Я мог бы много говорить о вратарях, но я надеюсь, что он завершит сезон фантастическим образом, потому что «Арсенал» должен что-то выиграть в этом сезоне. Надеюсь, все три трофея, за которые они борются!» – сказал Леманн.

