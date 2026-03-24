Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии

Терзич – фаворит на пост тренера «Атлетика».

Эдин Терзич является главным фаворитом на пост главного тренера «Атлетика », сообщает Sky Sport.

Ранее тренер басков Эрнесто Вальверде объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Переговоры с Терзичем находятся на продвинутой стадии. Однако отмечается, что бывший главный тренер «Боруссии Дортмунд » считается кандидатом действующего президента Джона Уриарте, а в клубе в ближайшее время стартует предвыборная кампания.