Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
Эдин Терзич является главным фаворитом на пост главного тренера «Атлетика», сообщает Sky Sport.
Ранее тренер басков Эрнесто Вальверде объявил об уходе из клуба по окончании сезона.
Переговоры с Терзичем находятся на продвинутой стадии. Однако отмечается, что бывший главный тренер «Боруссии Дортмунд» считается кандидатом действующего президента Джона Уриарте, а в клубе в ближайшее время стартует предвыборная кампания.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
Почему тренера иностранца можно, а игрока нельзя? Когда они уже наиграются со своей отсталой системой и подарят четвертый топ клуб Испании? При том, что загорелые вовсю играют, и все как бы прекрасно все понимают
Идентичность...
Тебя спросить забыли, как должен выстраивать свою систему клуб с вековой философией. В мире, где уже в Серии А команды весь чемпионат играют без итальянцев, Атлетик остается одним из немногих клубов, где локальная идентичность не пустое словосочетание
