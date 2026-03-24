В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства

В Колумбии умер 18-летний футболист, потерявший сознание во время матча.

Инцидент произошел 22 марта во время матча национального первенства среди юношей до 20 лет. 18-летний Сантьяго Кастрильон потерял сознание на поле – футболисту оказали первую помощь, он был госпитализирован и скончался в больнице.

«Несмотря на усилия врачей, Сантьяго не смог прийти в себя и скончался в это воскресенье в окружении своей семьи, товарищей по команде и друзей.

С глубокой скорбью мы прощаемся с нашим номером 10, нашим товарищем по команде, нашим другом. Сантьяго не просто играл в футбол. Он жил им, чувствовал его, делился им с улыбкой, которая теперь запечатлелась в наших воспоминаниях», – говорится в заявлении клуба.