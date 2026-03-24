  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
3

В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства

Инцидент произошел 22 марта во время матча национального первенства среди юношей до 20 лет. 18-летний Сантьяго Кастрильон потерял сознание на поле – футболисту оказали первую помощь, он был госпитализирован и скончался в больнице.

«Несмотря на усилия врачей, Сантьяго не смог прийти в себя и скончался в это воскресенье в окружении своей семьи, товарищей по команде и друзей.

С глубокой скорбью мы прощаемся с нашим номером 10, нашим товарищем по команде, нашим другом. Сантьяго не просто играл в футбол. Он жил им, чувствовал его, делился им с улыбкой, которая теперь запечатлелась в наших воспоминаниях», – говорится в заявлении клуба.

Кто выиграет ЛЧ?51051 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoсборная Колумбии U-19
происшествия
logoвысшая лига Колумбия
logoМильонариос
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль парнишку, очень грустно от таких новостей.
В такой момент вспоминаешь Вивьена Фоэ и Миклоша Фехера, а про венгра можно было подумать что фильм снимают, подкат, следом жёлтая карточка, потом его улыбка, которая заставила пол мира прослезиться, через мгновение небольшое преклонение руками к коленам, а после чего с той же улыбкой лёг на зелёный газон…
Читайте новости футбола в любимой соцсети
