О духе времени
Блог

Италия закончила сказку Венгрии, Германия и Англия устроили шоу, а Хвича снова забил. Лучшее из Лиги наций

сборная Болгарии по футболу сборная Болгарии по футболу
сборная Румынии по футболу сборная Румынии по футболу
сборная Финляндии по футболу сборная Финляндии по футболу
сборная Эстонии по футболу сборная Эстонии по футболу
сборная Грузии по футболу сборная Грузии по футболу
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Джакомо Распадори Джакомо Распадори
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
сборная Венгрии по футболу сборная Венгрии по футболу
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Лига наций УЕФА Лига наций УЕФА
Футбол Футбол

Новая серия.

Завершился очередной игровой день Лиги наций: громких сюжетов не так много, но интересные истории все равно есть.

Венгры отдали первое место Италии

В прошлом туре Венгрия в гостях переиграла Германию (1:0) – и в матче с Италией надеялась закрепить успех. В случае ничьей венгры вышли бы в плей-офф, но Манчини не дал сказке случиться – 2:0.

Итальянцам помог 22-летний Джакомо Распадори – на 27-й минуте он был самым шустрым в штрафной венгров и подхватил мяч после непонятного приема от Петера Гулачи. Итальянцы повели и диктовали условия, хотя Венгрия сражалась до последнего.

Но на 52-й минуте хозяева проспали в штрафной защитника Федерико Димарко и поймали второй. Команда Манчини забрала первое место, а Венгрии – просто респект за турнир.

Англия устроила шоу на прощание

Сборная Англии тотально провалила турнир – ни одной победы за шесть туров и вылет в Лигу В.

Но с Германией англичане наконец проснулись – хотя к 70-й минуте проигрывали 0:2. За 20 минут до этого получили пенальти из-за плохой игры Харри Магуайра в своей штрафной, а на 68-й упустили резвого Кая Хавертца.

Казалось, Англия проиграет, но хозяева очнулись. Всего за 5 минут команда Саутгейта отыграла два: отличились Люк Шоу и Мэйсон Маунт. На 83-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед – Тэмми Абрахам заработал пенальти, который реализовал Харри Кейн.

Но камбэк испортила ошибка вратаря: Ник Поуп отбил мяч прямо перед собой, и Хавертц успел на добивание. 

Англия не побеждает уже 6 матчей впервые почти за 30 лет, а разница мячей на этом отрезке – 4-10. Но Саутгейт остается и точно повезет сборную в Катар.

Хвича снова забил – до Холанда всего один мяч

Сборная Грузии обеспечила себе повышение в прошлом туре, а в этом добавила еще одну победу – со счетом 2:1 обыграла Гибралтар. Но главное, что на 19-й минуте Хвича Кварацхелия реализовал пенальти и оформил уже пятый гол в Лиге наций.

Хвича – один из лучших бомбардиров турнира. Сейчас делит второе место с латвийцем Владиславом Гутковским и шикарным Александаром Митровичем (по 5 мячей). А лидирует Эрлинг Холанд с шестью голами.

Последний раз Хвича проиграл в марте, когда еще в «Рубине» получил ужасные 1:6 от ЦСКА.

Что еще? Румыния обыграла Боснию – возможно, будущего соперника сборной России 

Кратко по остальным матчам.

• Финляндия спокойно разобралась со сборной Черногории – 2:0. Ассист на счету Теему Пукки.

• Эстония вышла в Лигу С еще в прошлом туре – и напоследок со счетом 4:0 снесла Сан-Марино. Еще из Лиги D на ступень выше поднялась сборная Латвии – в следующем розыгрыше Лиги D их заменят сборные Беларуси и Гибралтара.

• Румыния снесла возможного соперника сборной России – Боснии и Герцеговине закинули четыре, хотя могли больше. Особенно старался Джордже Пушкаш из «Дженоа» – на счету нападающего со звучной фамилией дубль.

• Северная Македония и Болгария уже ни на что не претендовали – и все равно выдали самый грубый матч понедельника: на двоих собрали 34 фола и 9 желтых. Не смогли и без удаления: на 14-й минуте сняли защитника Тодороски. А победила Болгария – 1:0.

Что еще крутого было в Лиге наций? Испания проиграла впервые за год, Холанд опять забил, но Митрович еще круче

Фото: REUTERS/CARL RECINE, BERNADETT SZABO, OCTAV GANEA, Jon Nazca

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные