Италия закончила сказку Венгрии, Германия и Англия устроили шоу, а Хвича снова забил. Лучшее из Лиги наций

Новая серия.

Завершился очередной игровой день Лиги наций: громких сюжетов не так много, но интересные истории все равно есть.

Венгры отдали первое место Италии

В прошлом туре Венгрия в гостях переиграла Германию (1:0) – и в матче с Италией надеялась закрепить успех. В случае ничьей венгры вышли бы в плей-офф, но Манчини не дал сказке случиться – 2:0.

Итальянцам помог 22-летний Джакомо Распадори – на 27-й минуте он был самым шустрым в штрафной венгров и подхватил мяч после непонятного приема от Петера Гулачи. Итальянцы повели и диктовали условия, хотя Венгрия сражалась до последнего.

Но на 52-й минуте хозяева проспали в штрафной защитника Федерико Димарко и поймали второй. Команда Манчини забрала первое место, а Венгрии – просто респект за турнир.

Англия устроила шоу на прощание

Сборная Англии тотально провалила турнир – ни одной победы за шесть туров и вылет в Лигу В.

Но с Германией англичане наконец проснулись – хотя к 70-й минуте проигрывали 0:2. За 20 минут до этого получили пенальти из-за плохой игры Харри Магуайра в своей штрафной, а на 68-й упустили резвого Кая Хавертца.

Казалось, Англия проиграет, но хозяева очнулись. Всего за 5 минут команда Саутгейта отыграла два: отличились Люк Шоу и Мэйсон Маунт. На 83-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед – Тэмми Абрахам заработал пенальти, который реализовал Харри Кейн.

Но камбэк испортила ошибка вратаря: Ник Поуп отбил мяч прямо перед собой, и Хавертц успел на добивание.

Англия не побеждает уже 6 матчей впервые почти за 30 лет, а разница мячей на этом отрезке – 4-10. Но Саутгейт остается и точно повезет сборную в Катар.

Хвича снова забил – до Холанда всего один мяч

Сборная Грузии обеспечила себе повышение в прошлом туре, а в этом добавила еще одну победу – со счетом 2:1 обыграла Гибралтар. Но главное, что на 19-й минуте Хвича Кварацхелия реализовал пенальти и оформил уже пятый гол в Лиге наций.

Хвича – один из лучших бомбардиров турнира. Сейчас делит второе место с латвийцем Владиславом Гутковским и шикарным Александаром Митровичем (по 5 мячей). А лидирует Эрлинг Холанд с шестью голами.

Последний раз Хвича проиграл в марте, когда еще в «Рубине» получил ужасные 1:6 от ЦСКА.

Что еще? Румыния обыграла Боснию – возможно, будущего соперника сборной России

Кратко по остальным матчам.

• Финляндия спокойно разобралась со сборной Черногории – 2:0. Ассист на счету Теему Пукки.

• Эстония вышла в Лигу С еще в прошлом туре – и напоследок со счетом 4:0 снесла Сан-Марино. Еще из Лиги D на ступень выше поднялась сборная Латвии – в следующем розыгрыше Лиги D их заменят сборные Беларуси и Гибралтара.

• Румыния снесла возможного соперника сборной России – Боснии и Герцеговине закинули четыре, хотя могли больше. Особенно старался Джордже Пушкаш из «Дженоа» – на счету нападающего со звучной фамилией дубль.

• Северная Македония и Болгария уже ни на что не претендовали – и все равно выдали самый грубый матч понедельника: на двоих собрали 34 фола и 9 желтых. Не смогли и без удаления: на 14-й минуте сняли защитника Тодороски. А победила Болгария – 1:0.

Фото: REUTERS/CARL RECINE, BERNADETT SZABO, OCTAV GANEA, Jon Nazca