«Аталанта» сыграет в 1/8 финала ЛЧ впервые с 2021 года. «Боруссия» впервые с сезона-2021/22 не дошла до этой стадии

«Аталанта» сыграет в 1/8 финала ЛЧ впервые за пять сезонов.

«Аталанта » дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2020/21.

Команда Раффаэле Палладино сегодня разгромила «Боруссию» (4:1) в ответном стыковом матче и попала в число 16 сильнейших клубов.

В 2021 году бергамаски дошли до 1/8 финала и на этой стадии покинули турнир.

«Боруссия » не добралась до вышеуказанного этапа впервые с сезона-2021/22.