«Аталанта» сыграет в 1/8 финала ЛЧ впервые с 2021 года. «Боруссия» впервые с сезона-2021/22 не дошла до этой стадии
«Аталанта» дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2020/21.
Команда Раффаэле Палладино сегодня разгромила «Боруссию» (4:1) в ответном стыковом матче и попала в число 16 сильнейших клубов.
В 2021 году бергамаски дошли до 1/8 финала и на этой стадии покинули турнир.
«Боруссия» не добралась до вышеуказанного этапа впервые с сезона-2021/22.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Александр Суряев
Топ клуб Италии
Аталанта тащит Италию в еврокубках, кто бы мог подумать.
Палладино топчик) Беппе нужно было его приглашать, а не физрука Киву)
Аталанта хозяин немцев! Алонсо подтвердит.
Впереди у Аталанты - Арсенал или Бавария! Мои соболезнования клубу.
На изи пройдёт))
