  • Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед матчем с «Бенфикой» на «Бернабеу». В первой игре Винисиус обвинил Престианни в расизме
Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед матчем с «Бенфикой» на «Бернабеу». В первой игре Винисиус обвинил Престианни в расизме

На трибунах «Бернабеу» развернули баннер «Нет расизму».

Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Бенфикой» на «Сантьяго Бернабеу». 

Напомним, в первой игре, прошедшей в Португалии, «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца, он пропускает сегодняшний матч. 

Изображение: кадр из трансляции

Почему чёрной краской?
Ответ Groznyi2024
Почему чёрной краской?
Точно!
Надо было голубой
Винисиуса назвали (по последним слухам) именно голубым, а не чёрным :)
Ответ Groznyi2024
Почему чёрной краской?
Черное на белом кто-то был не прав..
А еще стадиончик знатно показывает баннер «свистом» главной жертве современности))
Какой же Асенсио днарь…
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
А еще стадиончик знатно показывает баннер «свистом» главной жертве современности)) Какой же Асенсио днарь…
Со дна постучались…
ЛИЦЕМЕРЫ ЧТО ТУТ ЕЩЁ СКАЗАТЬ?
Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 4:0. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, болельщики «сливочных» начали оскорблять 17-летнего футболиста после того, как он забил гол в ворота «Реала» на 77-й минуте встречи.
Ответ Sherzod Bazarov
ЛИЦЕМЕРЫ ЧТО ТУТ ЕЩЁ СКАЗАТЬ? Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 4:0. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, болельщики «сливочных» начали оскорблять 17-летнего футболиста после того, как он забил гол в ворота «Реала» на 77-й минуте встречи.
Ты не понимаешь, Винисиус чернее. А значит ему больнее и обиднее))
Ответ Sherzod Bazarov
ЛИЦЕМЕРЫ ЧТО ТУТ ЕЩЁ СКАЗАТЬ? Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 4:0. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, болельщики «сливочных» начали оскорблять 17-летнего футболиста после того, как он забил гол в ворота «Реала» на 77-й минуте встречи.
Вашего личного источника❓источника, поясните, чего❓🤔
Пусть они этот баннер расисту Хейсену показывают)
Ответ Андрюха с района
Пусть они этот баннер расисту Хейсену показывают)
Ты что, это другое, это всего лишь азиаты — не та повесточка.
Нет реала - нет и расизма!
Баннер рисовали на деньги Винисиуса или Перес добавлял?
Ну если они реально обезьяны (не по цвету кожи), за такие празднования минимум удалять нужно
Ответ vadik161
Ну если они реально обезьяны (не по цвету кожи), за такие празднования минимум удалять нужно
А максимум денацификацию привести)
Нет дебилизму! Почему не вывесили?
Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» и освистывали Винициуса в начале игры каждый раз, как он владел мячом! 🤣🤣🤣
