Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед матчем с «Бенфикой» на «Бернабеу». В первой игре Винисиус обвинил Престианни в расизме
На трибунах «Бернабеу» развернули баннер «Нет расизму».
Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Бенфикой» на «Сантьяго Бернабеу».
Напомним, в первой игре, прошедшей в Португалии, «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца, он пропускает сегодняшний матч.
Изображение: кадр из трансляции
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Надо было голубой
Винисиуса назвали (по последним слухам) именно голубым, а не чёрным :)
Какой же Асенсио днарь…
Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 4:0. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, болельщики «сливочных» начали оскорблять 17-летнего футболиста после того, как он забил гол в ворота «Реала» на 77-й минуте встречи.