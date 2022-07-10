Возможно, определился участник Кубка России.

В воскресенье сыграли финал первого розыгрыша Медиалиги: там команда 2Drots крупно обыграла Basement – 4:0.

Хайлайты оттуда разлетелись: в первую очередь гол через себя в красивом прыжке – это Сергей Кутузов, в тусовке просто Кутуз, делал 3:0 в середине второго тайма.

Да-да, мы знаем, что далеко не все воспринимают медийный футбол всерьез – есть вполне справедливые аргументы. Но мы здесь не для того, чтобы разбирать чисто футбольные умения, а чтобы зафиксировать медийный феномен .

Финал Медиалиги провели на «ВТБ Арене» – и собрали 11 тысяч зрителей! Причем это максимум доступных билетов, организаторы заранее сообщали о том, что разошлись все.

«К сожалению, больше не разрешает руководство динамовской «ВТБ Арены». Не знаю, с чем связано ограничение (нехватка стюардов, сил правопорядка или «пусть будет вот так»), но желающих придти гораздо больше, – говорил один из комментаторов МФЛ Дмитрий Шнякин. – Билеты сжирали спустя полчаса после появлении очередной порции. Судя по динамике бронирования билетов и по тому, как шумят недовольные безбилетники в соцсетях, 20 тысяч точно собралось бы».

Этот матч с большим отрывом обошел самые посещаемые матчи прошлого сезона ФНЛ: на «Факел», который рвался и прорвался в РПЛ, и на новый стадион «Ротора» ходили заметно хуже.

Интересно, что только два клуба РПЛ в среднем собирали по сезону больше – «Зенит» и «Краснодар» (20 401 и 11 448 соответственно). У всех остальных показатели ниже.

Оговорка для справедливости: и в ФНЛ, и в РПЛ значительную часть сезона действовали коронавирусные ограничения. И снимали их в разных регионах в разные моменты: в Краснодаре, например, они работали всю весну, в Москве – ушли в апреле. Возможно, показательнее абсолютная цифра – максимальная посещаемость в сезоне.

Она ниже 11 тысяч у четырех клубов – «Сочи» (10 307), «Уфы» (8877), «Арсенала» (7254) и «Химок» (5520). Недалеко «Ахмат» (11 318), у ЦСКА максимальная посещаемость – всего 13 321 человек, чуть больше 15 тысяч – у «Локо», чуть больше 16 – у «Спартака». Правда, и тут стоит уточнить: активные фанаты большинства топ-клубов бойкотировали матчи из-за введения Fan-ID, поэтом у того же «Спартака» нынешний сезон – антирекордный по средней посещаемости с 2002-го.

За данные спасибо телеграм-каналу «Футбольная посещаемость».

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Медиафутбол сближается с профессиональным гораздо быстрее, чем многим кажется.

Во-первых, вы наверняка слышали, что в следующем розыгрыше Кубка России, вполне возможно, с начальной стадии стадии сыграют две медиакоманды : «Амкал» как создатели этого движения и чемпион Медиалиги – 2Drots сейчас как раз забронировал это потенциальное место.

Во-вторых, сразу после финала стало известно, что основной игрок 2Drots Иван Коршунов, 20-летний воспитанник «Зенита», подписал контракт со «СКА-Хабаровском» – командой ФНЛ, которая только что играла в стыках. Поедет к новому главному тренеру Роману Шаронову.

В контексте Кубка России новость для 2Drots не очень, но для медийного футбола в целом – топ.

Фото: Winline Media Football League