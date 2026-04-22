Экс-глава «Локо» Мещеряков: «Команда может бороться за любое место в тройке. Надо выходить и рвать всех»
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что красно-зеленые достойны большего, чем третье место.
После 25 матчей железнодорожники идут в Мир РПЛ третьими, отставая на 6 очков от «Краснодара», занимающего в таблице вторую позицию.
«Мне бы хотелось видеть больше уверенности в собственных силах у «Локомотива». С этой уверенностью приходит многое остальное, в том числе и на футбольном поле. Бояться не надо. Надо думать: «Это наше место, мы всех победим». Выходить и рвать всех.
У «Локо» есть все возможности для этого: силы, мастерство и желание показать себя. Просто надо за каждый мяч биться как за последний, тем более настала решающая часть сезона. Команда сейчас может бороться за любое место в тройке, а нормальный спортсмен всегда выходит с претензией на победу и чемпионство», — сказал Мещеряков.
Утверждение по типу "это правильно-потому ,что я так считаю и хочу"
Весной возобновились поставки снега в РЖД?