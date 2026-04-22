  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Экс-глава «Локо» Мещеряков: «Команда может бороться за любое место в тройке. Надо выходить и рвать всех»
Экс-глава «Локо» Мещеряков: «Команда может бороться за любое место в тройке. Надо выходить и рвать всех»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что красно-зеленые достойны большего, чем третье место.

После 25 матчей железнодорожники идут в Мир РПЛ третьими, отставая на 6 очков от «Краснодара», занимающего в таблице вторую позицию.

«Мне бы хотелось видеть больше уверенности в собственных силах у «Локомотива». С этой уверенностью приходит многое остальное, в том числе и на футбольном поле. Бояться не надо. Надо думать: «Это наше место, мы всех победим». Выходить и рвать всех. 

У «Локо» есть все возможности для этого: силы, мастерство и желание показать себя. Просто надо за каждый мяч биться как за последний, тем более настала решающая часть сезона. Команда сейчас может бороться за любое место в тройке, а нормальный спортсмен всегда выходит с претензией на победу и чемпионство», — сказал Мещеряков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoАнатолий Мещеряков
logoпремьер-лига Россия
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что они все курят? Локо влетает Рубину 0:3, едва спасается с Ахматом и Махачкалой, еле-еле побеждает Оренбург, полностью перегорает со Спартаком во 2 тайме. Всегда верю в команду, но сейчас порвать Локо в состоянии разве что свой пуп или Акрон.
Рвать ? Ну ,конечно, в соперниках не команды высшей лиги , а манекены стоЯт.
Утверждение по типу "это правильно-потому ,что я так считаю и хочу"
6 и 8 очков до "любого места в тройке", 5 матчей осталось
Весной возобновились поставки снега в РЖД?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
