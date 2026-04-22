Арбелоа о чемпионской гонке: «Реал» должен требовать от себя гораздо большего и выиграть все шесть матчей»

Арбелоа о чемпионской гонке: «Реал» должен выиграть все шесть матчей.

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил шансы клуба на чемпионский титул.

После 32 матчей «Мадрид » занимает в Ла Лиге 2-е место, отставая на 6 очков от «Барселоны», у которой на игру меньше.

«Мы будем бороться столько, сколько это будет возможно. Надеюсь, это будет не слишком быстро и не слишком долго. Команда поставила перед собой цель — выиграть все оставшиеся матчи.

Мы должны биться в каждой игре, независимо от соперника. Мы должны требовать от себя гораздо большего и выиграть все шесть оставшихся матчей», – сказал Арбелоа.