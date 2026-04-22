9

Гендиректор «Спартака»: «Хотелось бы как можно дольше приносить пользу этому великому клубу, но основной критерий – счет на табло»

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов надеется на долгую работу в клубе.

Некрасов занимает свой пост с октября 2025 года.

«На самом деле мы можем сколько угодно оптимизировать финансовые потоки, корпоративное управление, затраты, реализовывать инвестиционные проекты, но основным, если не сказать единственным критерием успешной деятельности руководства является счет на табло.

И, соответственно, пара рикошетов, несколько неудачно исполненных пенальти – и, в общем, взгляд относительно успешности твоей деятельности несколько меняется.

Мне хотелось бы, чтобы я мог как можно дольше приносить пользу этому великому клубу», – сказал Некрасов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Вести»
Довольно адекватно
Ой, наноси пользу и причиняй добро в том же духе ещё хоть сто лет. Отлично получается)
Посмотрим и оценим вашу работу летом.
Твори добро с командой Спартака и усидишь наверняка !)
Нет ничего плохого в желании быть полезным Спартаку. Бог в помощь!
Материалы по теме
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Спартак», «Ахмат» сыграл вничью с «Балтикой», «Акрон» поделил очки с «Динамо» Махачкала
23 апреля, 18:45
Мажич о проверке гола Маркиньоса «Ахмату» на офсайд: «Главная камера не дала ответа сразу. Надеюсь, на следующий год поставим новые, чтобы четче определять последние точки»
21 апреля, 14:29
«Спартак» включил Воробьева в шорт-лист. Будущее Заболотного в клубе под вопросом (Metaratings)
21 апреля, 12:05
Рекомендуем
Главные новости
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
7 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
20 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
21 минуту назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
22 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
38 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
58 минут назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
36 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
50 минут назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем