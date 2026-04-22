Гендиректор «Спартака»: «Хотелось бы как можно дольше приносить пользу этому великому клубу, но основной критерий – счет на табло»

Гендиректор «Спартака»: хочется как можно дольше приносить пользу великому клубу.

Гендиректор «Спартака » Сергей Некрасов надеется на долгую работу в клубе.

Некрасов занимает свой пост с октября 2025 года.

«На самом деле мы можем сколько угодно оптимизировать финансовые потоки, корпоративное управление, затраты, реализовывать инвестиционные проекты, но основным, если не сказать единственным критерием успешной деятельности руководства является счет на табло.

И, соответственно, пара рикошетов, несколько неудачно исполненных пенальти – и, в общем, взгляд относительно успешности твоей деятельности несколько меняется.

Мне хотелось бы, чтобы я мог как можно дольше приносить пользу этому великому клубу», – сказал Некрасов.