Гендиректор «Спартака»: «Хотелось бы как можно дольше приносить пользу этому великому клубу, но основной критерий – счет на табло»
Некрасов занимает свой пост с октября 2025 года.
«На самом деле мы можем сколько угодно оптимизировать финансовые потоки, корпоративное управление, затраты, реализовывать инвестиционные проекты, но основным, если не сказать единственным критерием успешной деятельности руководства является счет на табло.
И, соответственно, пара рикошетов, несколько неудачно исполненных пенальти – и, в общем, взгляд относительно успешности твоей деятельности несколько меняется.
Мне хотелось бы, чтобы я мог как можно дольше приносить пользу этому великому клубу», – сказал Некрасов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Вести»
9 комментариев
Довольно адекватно
Ой, наноси пользу и причиняй добро в том же духе ещё хоть сто лет. Отлично получается)
Посмотрим и оценим вашу работу летом.
Твори добро с командой Спартака и усидишь наверняка !)
Нет ничего плохого в желании быть полезным Спартаку. Бог в помощь!
