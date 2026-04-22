  • «Оренбург» одержал волевую победу над «Пари НН» – 2:1! Жезус сделал дубль с передач Томпсона на 79-й и 82-й, Бальбоа реализовал пенальти, удаление Кирша отменили
«Оренбург» одержал волевую победу над «Пари НН» – 2:1! Жезус сделал дубль с передач Томпсона на 79-й и 82-й, Бальбоа реализовал пенальти, удаление Кирша отменили

«Оренбург» одолел «Пари НН» – 2:1.

«Оренбург» обыграл «Пари НН» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Газовик».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Адриан Бальбоа реализовал пенальти на 41-й минуте. Илья Кирш получил красную карточку на 63-й минуте, однако затем судья отменил решение после ВАР. Алешандре Жезус сделал дубль, забив с передач Хорди Томпсона на 79-й и 82-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
22 апреля 14:30, Газовик
Оренбург
2 - 1
1.47xG0.95
0′
Пари НН
90’
+2’
Вешнер Тичич   Сидоренко
Болотов   Квеквескири
89’
Кейрос   Куль
89’
85’
Кастильо   Грулев
Кантеро
84’
  Жезус
82’
  Жезус
79’
70’
Бальбоа   Кастильо
70’
Ивлев   Ермаков
69’
Урванцев   Лесовой
69’
Бальбоа
Пуэбла   Голыбин
68’
Савельев   Жезус
67’
Ценов   Кантеро
57’
55’
Урванцев
47’
Ивлев
Перерыв
41’
  Бальбоа
Овсянников
40’
Оренбург
Овсянников, Ценов, Хотулев, Паласиос, Муфи, Болотов, Кейрос, Гюрлюк, Пуэбла, Томпсон, Савельев
Запасные: Ведерников, Поройков, Горелов, Иващенко, Пуэбла, Рудаков, Касимов, Эль Махрауи, Ценов, Болотов, Савельев, Кейрос
Пари НН:
Медведев, Коледин, Кирш, Александров, Шнапцев, Смелов, Ивлев, Вешнер Тичич, Сифас, Бальбоа, Урванцев
Запасные: Бальбоа, Пигас, Ивлев, Вешнер Тичич, Урванцев, Кошкин, Крашевский, Лукьянов, Майга, Калинский, Кастильо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Матч тура в нижней части таблицы.
Здесь и сейчас команды должны показать свой максимум.
Очень важная игра, только с комментатором не повезло.
Проигравший вылетает с вероятностью 98%
Даже дерби вроде как.
Ответ Lyelik
У Нижнего дерби только с Ярославлем
Ответ Тренерские конспекты Бормана
У нас много городов на Волге, а что общего с Ярославлем?
Горькому будет более комфортней в ФНЛ🤷‍♂️
Рекомендуем
Главные новости
«Челси» уволил Росеньора, назначенного в январе. Лондонцы проиграли 7 из 8 последних матчей
4 минуты назад
Перес недоволен тем, что Арбелоа делал ставку на воспитанников, а не на игроков, в которых клуб вложил большие средства (Marca)
16 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду обыгрывает «Аль-Ахли» – 2:1 к 23-й минуте. ВидеоСпортс’’ показывает матч совместно с ТВ Старт
20 минут назадВидео
«Реал» готов отдать Мастантуоно в аренду по примеру Эндрика. В клубе считают, что 18-летнему вингеру необходим «промежуточный этап» (Marca)
32 минуты назад
«Тоттенхэм» разместил объявление о поиске психолога, чтобы помочь «элитным спортсменам» и развить «культуру эффективности» в команде. «Шпоры» находятся в зоне вылета АПЛ
33 минуты назад
Гути о жесте Винисиуса после гола «Алавесу»: «Игрок никогда не должен извиняться за свою работу. Можно играть хорошо или плохо, но он всегда старается»
сегодня, 15:27
Мостовой о решении КДК не рассматривать жест Кордобы: «Правильно сделали, я ничего такого не заметил. Он для «Краснодара» – как в хоккее вратарь, полкоманды»
сегодня, 15:12
Какие призы хотите получать в конкурсах? Расскажите в опросе
сегодня, 15:00Опрос
Хайкин о переходе в «Зенит»: «Пока я не готов вернуться, вообще не рассматриваю. Деньги – большая часть футбола, но для меня главное – получать опыт, прогрессировать»
сегодня, 14:58
«Зенит» готов купить Воробьева за 5 млн евро. «Локо» зимой требовал за форварда 13 млн («Мутко против»)
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов в старте «ПСЖ» на 17-й матч подряд – против «Нанта»
9 минут назад
Лига PARI. «Урал» победил «Торпедо», «Ротор» играет с «Родиной», «Факел» принимает «Шинник»
9 минут назадLive
Канисарес о Карвахале: «Легенда «Реала» – неуважительно, что он не получает игрового времени. Бедняга не заслуживает такого отношения со стороны Арбелоа!»
14 минут назад
Верховный суд Испании оставил в силе оправдательный приговор Неймара, Бартомеу и Роселя по делу о коррупции при трансфере бразильца в «Барсу»
34 минуты назад
«Динамо» – «Рубин». Тюкавин, Бителло, Гладышев, Сиве и Грипши в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
45 минут назад
«Локомотив» – «Зенит». Воробьев, Соболев, Батраков, Луис Энрике, Руденко и Глушенков играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
46 минут назад
Алиссон и «Ювентус» устно согласовали трансфер. Позиция «Ливерпуля» прояснится в ближайшие недели (Маттео Моретто)
52 минуты назад
Быстров об РПЛ: «Буду болеть за «Балтику», чтобы оказались как можно выше. Пацаны, которые играли в Первой лиге, на равных бьются с пешеходами»
53 минуты назад
Уокер об игре с «Сити»: «Бернли» не расстелет им ковровую дорожку. Любого можно остановить в одном матче, нам нужно показать свою игру»
сегодня, 15:27
«Спартак» набрал приличный ход, а «Краснодар» не в лучшем состоянии. Отдам предпочтение красно‑белым». Кечинов о матче
сегодня, 15:12
Рекомендуем