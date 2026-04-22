  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Ариса» исключил подписание Смолова: «Приглашение 36-летнего игрока не вписывается ни в спортивную, ни в экономическую стратегии клуба»
3

Гендиректор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе исключил подписание экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«Думаю, наши основные приоритеты все-таки лежат в области спорта и того, чтобы быть максимально финансово эффективными. А это означает, что нужно гораздо больше делать ставку на молодых футболистов, которых мы потом с успехом можем продать. 

И наша история продаж говорит сама за себя — больше 12,5 миллиона [евро] за последние три года. Столько составляет весь остальной кипрский рынок вместе взятый. Даже больше рынка за этот отрезок. Это и есть наша задача. 

И приглашение футболиста, которому 35 лет (Смолову 36 лет – Спортс”), никак не вписывается ни в спортивную, ни в экономическую стратегии. Хотя мы очень уважаем Смолова, у него прекрасная карьера», — сказал Гогнидзе.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoФедор Смолов
logoвысшая лига Кипр
logoАрис
logoвозможные трансферы
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
