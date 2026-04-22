Гендиректор «Ариса» исключил подписание Смолова: «Приглашение 36-летнего игрока не вписывается ни в спортивную, ни в экономическую стратегии клуба»

Гендиректор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе исключил подписание экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«Думаю, наши основные приоритеты все-таки лежат в области спорта и того, чтобы быть максимально финансово эффективными. А это означает, что нужно гораздо больше делать ставку на молодых футболистов, которых мы потом с успехом можем продать.

И наша история продаж говорит сама за себя — больше 12,5 миллиона [евро] за последние три года. Столько составляет весь остальной кипрский рынок вместе взятый. Даже больше рынка за этот отрезок. Это и есть наша задача.

И приглашение футболиста, которому 35 лет (Смолову 36 лет – Спортс”), никак не вписывается ни в спортивную, ни в экономическую стратегии. Хотя мы очень уважаем Смолова, у него прекрасная карьера», — сказал Гогнидзе.