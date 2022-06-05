Уэльс не пустил Украину на ЧМ – все решил автогол Ярмоленко. Теперь знаем все команды от Европы

Уэльс победил Украину (1:0) в стыковом матче – на кону стояла путевка на ЧМ-2022.

Все решила нелепая срезка Андрея Ярмоленко после штрафного в исполнении Гарета Бэйла.

В игре было два любопытных судейских момента.

1. В самом начале игры гости заработали штрафной. Его остроумно разыграл Александр Зинченко – пока и украинцы, и валлийцы взяли короткий перерыв, лидер сборной разбежался и очень точно пробил в правый угол. Кипер Уэльса Уэйн Хеннесси с опозданием даже среагировал, но не достал – на момент удара стоял ближе к другой стойке.

Испанский судья Антонио Матеу Лаос не засчитал гол и показал, что нужно бить по свистку. Сам арбитр на момент удара приближался к мячу, чтобы зафиксировать точку с помощью специального спрея. Украинцы особо не спорили.

2. Уже при 0:1 Украина могла рассчитывать на пенальти – Андрей Ярмоленко вылетел из-за спины Джо Аллена и выбил мяч у того из под ног. Сам Аллен в итоге заехал бьющей ногой по ноге Ярмоленко.

Проверка эпизода точно была – загорелся соответствующий баннер. Но уже через пару десятков секунд Лаос сигнализировал, что игру нужно продолжать. Ярмоленко был шокирован.

В первом тайме Украина была острее и действовала первым номером: 63:37 по процентам владения и 8:5 по ударам. Во втором тайме гости все еще контролировали мяч, но выхлопа гораздо меньше. Уэльс относительно спокойно удержал победный счет.

Уэльс никогда не был так успешен. На ЧМ пробивались лишь раз – еще в 1958-м

Сборная, ведомая Гаретом Бэйлом, отобралась на чемпионат мира во второй раз в своей истории. Страшно подумать: впервые Уэльс участвовал в турнире в 1958 году и дошел до четвертьфинала. C тех пор 15 пропущенных ЧМ.

Успешная квалификация – не случайность, а закрепление лучшего отрезка в хронике национальной команды. Уэльс сыграет на двух крупных турнирах кряду (Евро-2020 и ЧМ-2022), а вместе с Евро-2016 получается, что мы увидим Уэльс на третьем большом турнире из последних четырех. Не попали только на ЧМ-2018 в России.

И да: Евро-2016 и Евро-2020 – единственные чемпионаты Европы, на которые отбирался Уэльс. Так что исторически тут все было еще плачевнее.

Теперь знаем все европейские сборные на турнире. Отличий от ЧМ-2018 мало

Нидерланды, Испания, Германия, Англия, Уэльс, Бельгия, Хорватия, Польша, Сербия, Швейцария, Франция, Дания, Португалия – вот европейские сборные, которые поборются за победу в Катаре.

Отличия от состава на ЧМ-2018 есть, пусть и незначительные. В этот раз без России, Исландии и Швеции, зато с Уэльсом и Нидерландами. Да, было 14, стало 13.

Еще мы узнали шесть полных квартетов из восьми. Уэльс подтянулся в группу B, там соперника ждали Англия, США и Иран.

После развязки в европейском отборе останутся две неразыгранных путевки:

• 13 июня Перу сыграет с победителем пары ОАЭ – Австралия. Их игра состоится 7 июня. Лучший из трио отправится к Франции, Дании и Тунису.

• 14 июня Коста-Рика сыграет с Новой Зеландией. Победитель попадет в группу к Испании, Германии и Японии.

Все эти игры пройдут на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре.

Фото: REUTERS/Rebecca Naden, Matthew Childs; Gettyimages.ru/Shaun Botterill