Ведущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась перед семьей Лео за фэйк

Ведущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и извинилась за фэйк.

Аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья, ранее ошибочно сообщившая о смерти отца Лионеля Месси , публично принесла извинения семье футболиста.

Пенья ранее заявила в эфире: «Не хочу вас расстраивать, но отец Месси только что умер. Прямо посреди чемпионата мира». Эта информация оказалась фэйком, а ведущая вскоре была уволена.

«Я хочу принести самые искренние извинения. Никогда не хотела никого ранить. Я не гонюсь за сенсациями, не умею делать громкие новости и никогда этим не занималась.

Мне показалось, что эта информация уже стала публичной и все об этом говорят. Именно поэтому я упомянула это в эфире. Я действительно думала, что новость уже известна всем.

Я оставила сообщение Селии (матери Лионеля Месси – Спортс’‘). Я просто хотела, чтобы она услышала от меня лично, как сильно я сожалею о случившемся.

Я не могу вернуть время назад. Мне очень жаль, что это произошло. Поэтому я публично прошу прощения», — сказала телеведущая.