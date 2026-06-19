Агбонлахор о Роналду в сборной: «Это эго, не так ли? Месси выиграл ЧМ, сделал хет-трик, а Криштиану думает: «Тоже могу». Мартинес думает: «Роналду забьет Узбекистану, и тогда все замолчат»

Габриэль Агбонлахор: Роналду больше сборной Португалии.

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор ответил на вопрос о том, почему Криштиану Роналду продолжает играть за сборную Португалии.

«Это эго, не так ли? Можно сказать, что Криштиану Роналду больше сборной Португалии.

Месси, его главный соперник в этом поколении, выиграл чемпионат мира. Месси забил хет-трик в первой же игре на турнире. Роналду думает: «Я тоже могу это сделать». Что бы кто ни говорил о Роналду, но он все равно голеадор.

На двух последних турнирах он не проявил себя, но в Лиге наций прошлым летом он забил в полуфинале и забил в финале.

Вероятно, он как бы говорит критикам: «Лига наций – это турнир, в котором Португалия очень хорошо себя проявила и победила. А я забил два гола в полуфинале и забил в финале».

Нужно уметь влиять на ход игры. Нужен игрок, который сможет удержать мяч. Нужен футболист, который сможет отвлечь на себя двух защитников. Это создаст пространство для всех остальных игроков.

Посмотрите на Невеша , Витинью, Бруну – им нужен нападающий, который будет забегать за спину защитникам. Роберто Мартинесу предстоит принять множество решений.

Следующая игра – против Узбекистана. Думаю, он выпустит Роналду в стартовом составе, потому что подумает: «Роналду забьет им гол, и тогда все замолчат». Вот что, по-моему, и произойдет», – сказал Габриэль Агбонлахор.

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