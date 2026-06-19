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  4. Агбонлахор о Роналду в сборной: «Это эго, не так ли? Месси выиграл ЧМ, сделал хет-трик, а Криштиану думает: «Тоже могу». Мартинес думает: «Роналду забьет Узбекистану, и тогда все замолчат»

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Агбонлахор о Роналду в сборной: «Это эго, не так ли? Месси выиграл ЧМ, сделал хет-трик, а Криштиану думает: «Тоже могу». Мартинес думает: «Роналду забьет Узбекистану, и тогда все замолчат»
Габриэль Агбонлахор: Роналду больше сборной Португалии.

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор ответил на вопрос о том, почему Криштиану Роналду продолжает играть за сборную Португалии.

«Это эго, не так ли? Можно сказать, что Криштиану Роналду больше сборной Португалии.

Месси, его главный соперник в этом поколении, выиграл чемпионат мира. Месси забил хет-трик в первой же игре на турнире. Роналду думает: «Я тоже могу это сделать». Что бы кто ни говорил о Роналду, но он все равно голеадор.

На двух последних турнирах он не проявил себя, но в Лиге наций прошлым летом он забил в полуфинале и забил в финале.

Вероятно, он как бы говорит критикам: «Лига наций – это турнир, в котором Португалия очень хорошо себя проявила и победила. А я забил два гола в полуфинале и забил в финале».

Нужно уметь влиять на ход игры. Нужен игрок, который сможет удержать мяч. Нужен футболист, который сможет отвлечь на себя двух защитников. Это создаст пространство для всех остальных игроков.

Посмотрите на Невеша, Витинью, Бруну – им нужен нападающий, который будет забегать за спину защитникам. Роберто Мартинесу предстоит принять множество решений.

Следующая игра – против Узбекистана. Думаю, он выпустит Роналду в стартовом составе, потому что подумает: «Роналду забьет им гол, и тогда все замолчат». Вот что, по-моему, и произойдет», – сказал Габриэль Агбонлахор.

***

Колумбийская журналистка плачет от счастья – ей помахал Роналду 📹

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АнглияСборная Англии по футболу
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АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
logoГабриэль Агбонлахор
logoСборная Узбекистана по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoБруну Фернандеш
logoЖоау Невеш
logoКриштиану Роналду
logoРоберто Мартинес
logoВитинья
logoЛионель Месси

Комментарии

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роналду я знаю ты читаешь нас! пожалуйста оставь в покое Португалию! Ты же и есть тренер, сделай себе замену, выйди на 75 й минуте!
ОтветЗа Футбол_1116649439
роналду я знаю ты читаешь нас! пожалуйста оставь в покое Португалию! Ты же и есть тренер, сделай себе замену, выйди на 75 й минуте!
Опасно - на 75, лучше на 90’ , чтобы точно не пропустить парочку
ОтветЗа Футбол_1116649439
роналду я знаю ты читаешь нас! пожалуйста оставь в покое Португалию! Ты же и есть тренер, сделай себе замену, выйди на 75 й минуте!
Роналду не слушай всяких Вась со спортса,играй сколько влезет,люди смотрят футбол из за таких как ты,а то что у кого то комплексы тебя волновать не должно
А ведь несколько лет назад я его уважал, тащился, а сейчас Роналду вызывает отвращение, ни себе ни другим как говорится.
ОтветLeo Hitrowskiy
А ведь несколько лет назад я его уважал, тащился, а сейчас Роналду вызывает отвращение, ни себе ни другим как говорится.
Звонил Крис, сказал что очень переживает по этому поводу
уже все смеются над ним , какой позор..))) был норм игроком , стал посмешищем . А ведь реально забьет узбекам с пенальти и СИИИИИИИИИИИ какой же я красивыйй!!!!!!!
Аналду своими жалкими потугами в погоне за Месси выглядит посмешищем на весь мир. Мог бы на яхте уже с Бадром глину месить и страдать как Месси становится легендой.
Кто еще не пнул престарелого эгоиста? 😁
Короче Португалии нужен Месси вместо Роналду
Аббос забьет Португалии и все замолчат😁
Ответangry horse
Аббос забьет Португалии и все замолчат😁
А может увидим сольного прохода Урунова
роналду сам себя когда то поднял, сам себе же вырол яму
Роналду хочет играть конечно, в душе молод, но физически нет и не может этого принять. Он уже похож на раненого, состарившегося льва, которого покусывают разные шакалы
Просто этот португальский Пал Лаич собрался до талого тащить сборную на дно
ОтветМилдронат Бромантанов
Просто этот португальский Пал Лаич собрался до талого тащить сборную на дно
- Криштиану, почему вы продолжаете тащить свою сборную на дно?
- Потому что я по жизни тащер!
ОтветМилдронат Бромантанов
Просто этот португальский Пал Лаич собрался до талого тащить сборную на дно
Не тащит на дно а отрицательное всплытие!
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