Ого, сенегальцы просят Мане уйти из «Ливерпуля». Садьо согласился (потом назвал это шуткой)

«Бавария» – главный претендент.

Будущее Садьо Мане в «Ливерпуле» под большим вопросом. Контракт с английским клубом действует до 2023 года, но сенегалец может уйти уже этим летом.

60-70% сенегальцев хотят, чтобы Мане сменил клуб. Почему?

После окончания клубного сезона Мане уехал в расположение сборной Сенегала. На одной из пресс-конференций Садьо задали вопрос о результатах опроса среди обычных сенегальцев – порядка 60-70% процентов жителей страны желают, чтобы Садьо покинул мерсисайдский клуб.

«Как и все остальные, я провожу время в соцсетях и вижу, что пишут люди. Я сделаю то, что они хотят. Не спешите, скоро все увидим», – загадочно ответил Мане.

Недовольство сенегальцев – факт, среди основных претензий: недооценка качеств Мане болельщиками клуба и относительно низкая зарплата для звезды АПЛ. Многих раздражает, что другой африканский футболист, Мохамед Салах, позиционируется более важным игроком.

Английское издание Goal собрало мнения сенегальцев. Вот пример критики: «Такие парни, как Джейдон Санчо и Джек Грилиш, которые несопоставимо хуже Мане, зарабатывают 350 тысяч евро в неделю, тогда как Садьо получает 100 тысяч евро – и даже не очень интересен английским медиа».

Сам Мане позднее чуть успокоил фанатов «Ливерпуля», которые увидели в первоначальном ответе очевидное подтверждение уходу из «Ливерпуля». Садьо пришлось объяснять форму высказывания: « Я ответил с шуткой, с юмором, а это разлетелось повсюду. Думаю, на этом мы и остановимся . «Ливерпуль» – клуб, который я очень уважаю. Фанаты с первого дня приняли меня. О будущем пока говорить не могу», – сказал футболист.

Так что уход все еще вероятен, но точно не подтвержден.

«Бавария» – главный претендент на Мане

Слухи о возможном переходе в немецкий топ-клуб циркулируют в прессе с начала мая. Тогда спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич впервые встречался с представителями Мане – но без конкретики.

• Активизировалась «Бавария» после того, как Роберт Левандовски объявил, что хочет уйти. Писали, что мюнхенцы могут купить Садьо, если продадут поляка за 30-40 млн евро.

• Позже появилась информация, что мюнхенцы интересуются Мане не из-за возможного ухода Левандовского, а из-за сложных переговоров с Сержем Гнабри.

• В конце мая крайне надежный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мане покинет «Ливерпуль» летом. Параллельно появлялись новости, что «Бавария» уверена в приобретении сенегальца.

• Есть и финансовые подробности. «Бавария» готова предложить Садьо 20 млн евро до вычета налогов – в «Ливерпуле» игрок получал 12 млн «грязными».

Фото: East News/ CHARLY TRIBALLEAU / AFP; globallookpress.com/IMAGO/imagephotoagency.it, kolbert-press/Christian Kolbert