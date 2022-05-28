Составили сборную финалистов ЛЧ: в обороне сплошной «Ливерпуль», в атаке Винисиус вытеснил Мане

Главный матч европейского сезона – отличный повод повторить аттракцион недельной давности и составить новую совместную символическую сборную «Ливерпуля» и «Реала». Правила простые: авторы Sports.ru голосованием выбирают лучших на каждой позиции. Финалистам ЛЧ подходит расстановка 4-3-3, по ней мы и составили совместную XI. Наслаждайтесь!

Алиссон

Учитывая оборону (целиком четверка из «Ливерпуля»), выбор Алиссона абсолютно логичен. Логику уже объясняли в описании совместной сборной «Ливерпуля» и «Сити»: команда Клоппа в лиге допустила 48 забросов за спину центральным защитникам (больше всех в АПЛ) – но благодаря умению Алиссона вылететь из ворот пропустила только два гола.

А вот Куртуа всегда действует в пассивной манере: реагирует на эпизод, а не предугадывает его. В матче с «ПСЖ» бельгийца за пассивность наказал Мбаппе: Тибо затянул и рванул на француза с опозданием, подставившись под удар между ног. Поэтому Тибо идет на лавку.

Трент Александер-Арнолд

Победил Дани Карвахаля в нашем внутреннем голосовании. Однозначность выбора (по голосам было 9:0) даже немного смущает, но это лишь подтверждение уникального уровня Трента в этом сезоне. Зрелость Дани здесь уступает разнообразию качеств.

Из-за многочисленных травм Карвахаль перестал олицетворять все навыки современного фулбека. Трент же попросту вышел за их рамки – теперь он конкурирует с контрпрессингом за звание лучшего плеймейкера «Ливерпуля».

Разрыв неплохо подсвечивают передачи по удар: ТАА стал по этому показателю шестым в Европе, Дани – 289-м. Во многом это следствие роли: для «Ливерпуля» Трент – ключевой инструмент созидания, Карвахаль для «Реала» – хорошее, но все же вспомогательное звено.

Жоэль Матип

Таланты камерунца уже давно на виду. «Мы называем его не Матип, а Матоп – из-за того, насколько он хорош!», – сформулировал партнер по центру защиты Вирджил ван Дейк. Джейми Каррагер считает, что в этом сезоне Жоэль был даже лучше ВВД. Вполне уместная позиция: Матип точно ярче проявлял себя с мячом (его проходы до чужой трети – кайф), а без мяча достойно справлялся не только с прямой работой, но и со страховкой фланга Трента.

Столько комплиментов, но на деле ничего нового. Эти умения (и даже уровень) Матип показывает давно. Истинное изменение – в количестве сыгранных минут. В этом сезоне он провел 81,6% от общего времени. Его лучший результат после переезда в АПЛ и огромный контраст с результатами последних лет (20,2% и 20,6%).

Вирджил ван Дейк

Оборона «Ливерпуля» не просто крепка (в этом сезоне меньше моментов допускали только «Ман Сити», «Наполи» и «Атлетико»), но и уникальна. Подстраховка флангов, высокая линия, завораживающее балансирование на линии искусственного офсайда – важнейший базис футбола Клоппа (144 искусственных вне игры за сезон АПЛ! У ближайшего преследователя – 94).

Ван Дейк – все еще ключевой в этой структуре. Кажется, нет ни одного компонента, в котором конкуренты по позиции с отрывом превосходили бы голландца. Да, Алаба и Матип привносят чуть больший вклад в атаку, а Милитао чаще выдергивается в единоборства и чаще их выигрывает, но в комплексе никто из них пока не сравнялся с Ван Дейком. Единственный минус Вирджила – «Ливерпуль» слишком от него зависит, никто не хочет повторения прошлого сезона, его каждое повреждение вызывает тревогу. Но пока это иррациональные страхи, в этом сезоне из полевых игроков «Реала» и «Ливерпуля» никто не играл больше Ван Дейка.

Энди Робертсон

Прекрасный крайний защитник. Для доминирующей команды топ-уровня он и хорошо разрушает, и мощно созидает. Выглядит органично и в классическом агрессивном «Ливерпуле», и в редких отрезках на своей половине без мяча. Вероятно, именно по вариативности навыков Роббо уступает коллеге Тренту, но подачи шотландца в штрафную и его связка с Мане на левом фланге – это уже в великой клубной хронике.

И давайте уважим Ферлана Менди. В сравнении с Энди он больше и успешнее идет в дриблинг, лучше тащит мяч через проходы, и – это может удивить – чаще отдает предударные передачи с игры (2,49 против 2,27 в пересчете на 90 минут). Поменьше бы травм.

Каземиро

Бразилец уже много сезонов подряд держит уровень лучшего опорника планеты. Даже из такой позиции он умудряется прибавлять. Например, этот сезон стал для него рекордным по продвигающим передачам, точности дальних пасов и количеству точных передач под прессингом (все в пересчете на 90 минут, разумеется). Пару лет назад Каземиро даже рассказывал, что для прогресса в игре с мячом смотрит матчи Серджи Бускетса. Это ощущается.

Основная же работа Каземиро заключается в склеивании центра поля с Кроосом и Модричем, которым уже за 30; и в страховке при провалах центральных защитников – в этом сезоне с ним была абсолютно новая пара Милитао-Алаба.

Каждый раз, когда на месте Каземиро выходил кто-то другой, мы убеждались в масштабе этой задачи. Как правило, при ротации Анчелотти доверял работу Эдуардо Камавинге либо перемещал в более глубокую позицию Крооса. Никто из них не обладает оборонительным интеллектом Каземиро. Нехватка его качеств ощущалась мигом.

Пожалуй, в системе «Реала» два поистине незаменимых игрока: без них сразу ощущается не просто потеря качества, а настоящий слом системы и дыра в определенной зоне. Это Каземиро и Бензема. Настолько крут и важен бразилец.

Лука Модрич

Гений.

Абстрагируемся от статуса: в важнейших моментах решающих игр выглядит одним из лучших футболистов современности (срочно пересмотреть тривелу на Родриго против «Челси»).

Абстрагируемся от самых ярких эпизодов: на дистанции сезона в пересчете на 90 минут отдает ассистов больше, чем 90% всех центральных полузащитников топ-5 лиг. А еще один из лучших по пасам в финальную треть, пасам в штрафную, продвигающим передачам, пасам вразрез. А еще один из лучших по проходам с мячом. А еще по прокидкам мяча соперникам между ног.

Тиаго

Победил в конкуренции с Тони Кроосом, поэтому логично сравнение с ним.

Оба – первоклассные распасовщики. По этому сезону в пятерке по количеству передач среди полузащитников. Стиль слегка отличается (Кроос блистает диагоналями, Тиаго – передачами между линий), но влияние на команду в позиционных атаках одинаково огромно.

Тиаго вырывается вперед за счет оборонительных навыков. Испанец и агрессивнее вступает в отбор, и просто надежнее. Эффективность прессинг-действий у него сразу на 10% выше, чем у Крооса – 36,7% против 27,2%. В прошлом сезоне конкуренция была бы острее, но после адаптации Тиаго к системе Клоппа преимущество точно за ним.

Мохамед Салах

За неделю ничего не изменилось, на этой позиции Мо по-прежнему нет равных – ни в «Сити», ни в «Реале», ни в любой команде мира.

Интересно, что ближайший финал Мо воспринимает как важнейший матч в карьере – это следует из того, что про жажду реванша за этот месяц он сказал минимум семь раз (раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь).

Мы видели всякого Салаха, но таким мотивированным – никогда. Интересно, что из этого получится.

Винисиус Жуниор

Главный прорыв Винисиуса – реализация. За этот сезон он собрал больше баллов результативности, чем за всю предыдущую карьеру. Да, он молод, но на момент начала сезона имел за спиной пять кампаний на профессиональном уровне, поэтому факт впечатляет.

Карло Анчелотти не прошел мимо чудесной формы бразильца. Сначала всячески поощрял его и делал все, чтобы расслабить и зарядить уверенностью. Потом несколько раз публично рассказывал, как адаптирует под него тактику. Упоминал, например, про более глубокое расположение команды без мяча, чтобы можно было чаще контратаковать через Винисиуса. А в самих контратаках позволял бразильцу располагаться повыше, чтобы его позиция была еще более острой.

Ходы сработали так здорово, что Вини выдал потрясающий сезон не только в масштабах своей карьеры, но и в масштабах всего мирового футбола. За место с ним конкурирует претендент на «Золотой мяч» Садьо Мане. Но, пожалуй, даже он не был так ярок и стабилен на протяжении всего сезона.

Карим Бензема

С Каримом все очевидно: главный претендент на «Золотой мяч» и король этой Лиги чемпионов (15 голов). При этом француз 10 мячей забил в плей-офф – это больше, чем у Салаха (1), Мане (3), Фирмино (3), Диаса (2) и Жоты (0) суммарно.

Нынешний «Реал» невозможно представить без Карима: 40,1% атак проходит с его прямым участием (вот тут детали) – «Ливерпуль» так сильно не зависит даже от Салаха. Не говоря уже о конкурентах Бензема на позиции центрфорварда в этой сборной: через Жоту проходит 24% атак, через Фирмино – всего 9,5%.

Составлено при участии: Артема Денисова, Александра Дорского, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Кораблева, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Susana Vera; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Michael Regan