«ПСЖ» собирается платить Мбаппе по миллиону в неделю. Он не обогнал Месси, но Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон

Сериал.

Килиан Мбаппе остается в «ПСЖ». Его сага с не совершившимся переходом в «Реал» еще долго будет обрастать интересными подробностями.

В понедельник Килиан и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи собрали очередную пресс-конференцию и ответили на еще несколько вопросов.

«Это великий день в истории клуба. Килиан останется с нами на три сезона. Это сильный знак для всего мира. «ПСЖ» сохраняет лучшего игрока в мире и предоставляет ему лучшие условия для роста. Я благодарен его семье, которая тоже верит в этот проект. Мне нравится в Килиане то, что он всегда говорит о футболе, – восхищается Нассер.

Килиан никогда ни о чем нас не просил. Он просто хочет побеждать. Мы тоже хотим выигрывать титулы. Я думаю, что это очень хорошие новости для Франции. На прошлой неделе мы думали, что потеряли Килиана.

Но Мбаппе с нами. Он остается. Остальное меня не волнует. А деньги – не главное для Килиана. В Испании есть команда, способная заплатить больше нас. Главным для Мбаппе был и остается наш спортивный проект».

Килиан запросто мог влюбиться в проект «ПСЖ» за этот год. Но за эту любовь получит очень-очень много денег: Sky Sports сообщает, что по новому контракту Мбаппе будет зарабатывать больше миллиона евро в неделю.

За основу возьмем данные Capology – портал специализируются именно на зарплатах игроков и располагает максимально точными данными по большинству европейских топ-лиг (изучает даже РПЛ).

• Три первых места зарезервированы звездным трио «ПСЖ» Месси-Неймар-Мбаппе: все получают больше миллиона евро в неделю, однако Лео все равно немного оторвался. Контракт аргентинца заканчивается через два года. Чуть ниже Серхио Рамос – его цифры скромнее, но тоже выделяются на фоне того, что в этом сезоне испанец почти не играл.

• В топ-10 два представителя АПЛ – Криштиану Роналду и его полмиллиона евро, ближайший преследователь – Кевин де Брюйне из «Ман Сити» с 400 тысячами, совсем рядом Давид де Хеа. Бундеслига отдыхает – там пока один Роберт Левандовски, но лидирует с отрывом.

• Много представителей «Реала» в топе: особенно неловко от Гарета Бейла и Эдена Азара. Контракт первого в этом сезоне заканчивается, а вот со вторым страдать еще до 2024-го.

Мбаппе уговорили только деньгами?

Похоже нет. Еще неделю назад Килиан раз за разом отклонял предложения «ПСЖ» и мыслями был уже в «Реале» – тогда президенту Нассеру Аль-Хелайфи пришлось срочно включить в переговоры эмира Катара и владельца клуба Тамима бен Хамад Аль Тани.

Его роль оказалась решающей.

Аль Тани самостоятельно вел финальные обсуждения нового контракта с игроком и его семьей: RMC Sport сообщает, что эмир не планировал отпускать Мбаппе и со временем понял, что пора взять дело в свои руки. Один из аргументов помимо космических денег – приглашение Зинедина Зидана вместо Маурисио Почеттино. Килиан всегда мечтал поработать с Зизу.

Аль Тани это понимает и давно гоняется за Зинедином: в декабре он уже пытался уговорить экс-тренера «Реала» присоединиться к «Парижу», но Зидан наотрез отказывался. Зинедин мечтает тренировать сборную Франции – и давно ждет предложения именно оттуда.

Однако сейчас взгляд Зидана на ситуацию кардинально меняется. Работа в сборной остается его приоритетом, но на этот раз Зинедин не ответил отказом и выслушивает предложения от «ПСЖ» – правда, назначение Зидана на пост тренера «ПСЖ» пока еще очень далеко.

Еще одна важная фигура в переговорах – Эммануэль Макрон. Мбаппе постоянно созванивался с президентом Франции, который никогда не скрывал, что хочет сохранить Килиана во Франции. На фоне этого начались звонки из Федерации футбола Франции, с которой у Мбаппе не самые теплые отношения.

«Думаю, важно, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ», – говорил Макрон еще в апреле. – Важно для клуба, важно для всей Лиги 1 в целом. Но и я никогда не стану оказывать на игрока давление из-за такого вопроса. Это личное дело футболиста, и я уважаю его право на выбор. Килиан вызывает восхищение миллионов французов. Он одарен как футболист, его физические и технические качества поражают.

У него есть черты, присущие лишь великим. Видно, что на поле он понимает происходящее не на одном уровне с остальными. У него потрясающая интуиция – как у Платини и Зидана. Так что это большой игрок. Мы не можем его потерять».

Правда тогда казалось, что слова президента вообще не повлияют на решение Килиана.

Фото: East News/AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Darko Bandic; globallookpress.com/Chen Yichen/Xinhua