Сенегал выиграл 2 Кубка Африки из 3 последних – прежде трофеев не было. Марокко не побеждает с 1976-го

Сенегал выиграл Кубок Африки во второй раз в истории.

Команда Папа Тиава обыграла Марокко в финале турнира со счетом 1:0.

Сенегальцы выиграли трофей во второй раз в истории. Они также завоевывали награду в 2022 году.

Марокко не побеждает с 1976 года – тот титул чемпионов Африки остается единственным.