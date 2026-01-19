Сенегал выиграл 2 Кубка Африки из 3 последних – прежде трофеев не было. Марокко не побеждает с 1976-го
Сенегал выиграл Кубок Африки во второй раз в истории.
Сенегал вернул себе титул победителя Кубка Африки.
Команда Папа Тиава обыграла Марокко в финале турнира со счетом 1:0.
Сенегальцы выиграли трофей во второй раз в истории. Они также завоевывали награду в 2022 году.
Марокко не побеждает с 1976 года – тот титул чемпионов Африки остается единственным.
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14566 голосов
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости