За удар шипами в голеностоп Педри на 88-й удален хавбек «Сосьедада» Солер. Судья Мансано сначала показал желтую, но после ВАР изменил решение

Карлос Солер удален в конце игры с «Барселоной».

Полузащитник «Сосьедада » попытался в подкате выбить мяч у Педри и попал хавбеку «Барселоны» шипами в голеностоп.

Главный судья Хесус Хиль Мансаро сперва показал нарушителю правил желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»