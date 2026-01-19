За удар шипами в голеностоп Педри на 88-й удален хавбек «Сосьедада» Солер. Судья Мансано сначала показал желтую, но после ВАР изменил решение
Карлос Солер удален в конце игры с «Барселоной».
Полузащитник «Сосьедада» попытался в подкате выбить мяч у Педри и попал хавбеку «Барселоны» шипами в голеностоп.
Главный судья Хесус Хиль Мансаро сперва показал нарушителю правил желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14568 голосов
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости