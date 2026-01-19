Фанаты Сенегала устроили беспорядки на трибунах и бросались стульями после назначенного пенальти в пользу Марокко в финале Кубка Африки

Фанаты Сенегала устроили беспорядки на финале Кубка Африки.

Болельщики сборной Сенегала устроили беспорядки на финальном матче Кубка Африки против Марокко .

Сборная Сенегала обыграла команду Марокко в финале в дополнительное время (1:0, основное время – 0:0).

В добавленное ко второму тайму основного времени сенегальцы ушли с поля после отмененного гола Абдулайе Сека на 92-й минуте и пенальти за фол на Браиме Диаме на 98-й. На 111-й минуте команда вернулась на поле, Браим не реализовал 11-метровый.

После назначения пенальти болельщики сборной Сенегала на трибунах устроили беспорядки и начали бросаться в сотрудников службы безопасности стадиона различными предметами, в том числе стульями. Некоторые из фанатов выбежали к кромке поля.

Фото: x.com/ESPNAfrica