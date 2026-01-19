Матч окончен
🏆Сенегал выиграл Кубок Африки, победив Марокко – 1:0! Гуйе забил в 1-м экстра-тайме, Браим не реализовал пенальти на 114-й, команда Мане уходила с поля
Марокко уступило Сенегалу в финале Кубка Африки.
Сборная Марокко проиграла Сенегалу (0:1) в финале Кубка Африки.
Матч проходил в Марокко.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Браим Диас не реализовал пенальти на 114-й минуте. Перед этим сборная Сенегала уходила с поля в знак протеста, однако Садьо Мане призвал партнеров вернуться. Пап Гуйе на 4-й минуте первого экстра-тайма вывел Сенегал вперед, его гол стал победным.
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
