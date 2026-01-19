🏆Сенегал выиграл Кубок Африки, победив Марокко – 1:0! Гуйе забил в 1-м экстра-тайме, Браим не реализовал пенальти на 114-й, команда Мане уходила с поля

Марокко уступило Сенегалу в финале Кубка Африки.

Сборная Марокко проиграла Сенегалу (0:1) в финале Кубка Африки.

Матч проходил в Марокко.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Браим Диас не реализовал пенальти на 114-й минуте. Перед этим сборная Сенегала уходила с поля в знак протеста, однако Садьо Мане призвал партнеров вернуться. Пап Гуйе на 4-й минуте первого экстра-тайма вывел Сенегал вперед, его гол стал победным.

Кубок Африки

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Африки

Таблицы Кубка Африки