  • 🏆Сенегал выиграл Кубок Африки, победив Марокко – 1:0! Гуйе забил в 1-м экстра-тайме, Браим не реализовал пенальти на 114-й, команда Мане уходила с поля
1021

Марокко уступило Сенегалу в финале Кубка Африки.

Сборная Марокко проиграла Сенегалу (0:1) в финале Кубка Африки.

Матч проходил в Марокко.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Браим Диас не реализовал пенальти на 114-й минуте. Перед этим сборная Сенегала уходила с поля в знак протеста, однако Садьо Мане призвал партнеров вернуться. Пап Гуйе на 4-й минуте первого экстра-тайма вывел Сенегал вперед, его гол стал победным.

Кубок Африки

Финал

Кубок Африки. Финал
18 января 19:00, Stade Prince Moulay Abdallah
Логотип домашней команды
Сенегал
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Марокко
Матч окончен
Сарр
113’
112’
Эн-Несири
2 доптайм
Перерыв
Диуф   Якобс
105’
98’
Мазрауи   Игаман
98’
Браим Диас   Ахомаш
  Гуйе
94’
1 доптайм
Перерыв
90’
Браим Диас
Менди
90’
+21’
90’
+21’
Салах-Эддин
Диуф
90’
+10’
Сарр
90’
+9’
90’
+4’
Сайбари   Салах-Эддин
Джексон   Ндиайе
90’
+3’
89’
Мазина   Эль-Ямик
80’
Эль-Ханнус   Таргаллин
80’
Эль-Кааби   Эн-Несири
Ндиай   Мбайе
77’
Камара   Сарр
77’
Менди   Сек
77’
2тайм
Перерыв
Камара
24’
Сенегал
Менди, Диуф, Ниакате, Сарр, Менди, Гуйе, Гуйе, Камара, Мане, Джексон, Ндиай
Запасные: Сарр, Камара, Сабали, Мбайе, Диуф, Диав, Якобс, Сисс, Сек, Ньянг, Диа, Ндиайе, Сарр, Диалло
1тайм
Марокко:
Буну, Мазрауи, Мазина, Агерд, Хакими, Эль-Энауи, Сайбари, Эль-Ханнус, Браим Диас, Эззальзули, Эль-Кааби
Запасные: Аит Будлаль, Шиби, Эль-Ямик, Беламмари, Таргаллин, Игаман, Ахомаш, Эн-Несири, Мохамеди, Саисс, Амрабат, Раими, Аль-Харрар, Салах-Эддин, Тальби
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Африки

Таблицы Кубка Африки

