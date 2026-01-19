У Ямаля 15 (7+8) очков в 16 матчах Ла Лиги. Вингер «Барсы» ассистировал Рэшфорду в матче с «Сосьедадом»

Ламин Ямаль отдал 8-й ассист в сезоне Ла Лиги.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 15-е очко по «гол+пас» в сезоне Ла Лиги.

18-летний футболист отдал голевой пас на Маркуса Рэшфорда в матче 20-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад » (1:2, второй тайм).

Теперь на счету Ямаля 7 голов и 8 голевых передач в нынешнем сезоне Ла Лиги. Ламин проводит 16-й матч в чемпионате Испании .

Подробную статистику вингера можно найти здесь .