У Ямаля 15 (7+8) очков в 16 матчах Ла Лиги. Вингер «Барсы» ассистировал Рэшфорду в матче с «Сосьедадом»
Ламин Ямаль отдал 8-й ассист в сезоне Ла Лиги.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 15-е очко по «гол+пас» в сезоне Ла Лиги.
18-летний футболист отдал голевой пас на Маркуса Рэшфорда в матче 20-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (1:2, второй тайм).
Теперь на счету Ямаля 7 голов и 8 голевых передач в нынешнем сезоне Ла Лиги. Ламин проводит 16-й матч в чемпионате Испании.
Подробную статистику вингера можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
