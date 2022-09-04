Рублев вырвал задорнейший матч у Шаповалова: чемпионский тай-брейк, 3 упущенных матчбола, 113 виннерсов, много нервов и мата

Перед US Open Андрей Рублев впервые за два года выпал из топ-10. В этом сезоне ему все дается довольно непросто, но в Нью-Йорке приходится особенно тяжело.

В первом круге он чуть не упустил 2:0 по сетам против Ласло Дьере. Пришлось играть пять партий.

А в третьем раунде Андрей снова провел пятисетовый матч – 6:4, 2:6, 6:7, 6:4, 7:6 против Дениса Шаповалова. В решающем сете Рублев вел 5:4, упустил три матчбола на подаче, но в итоге спустя четыре с лишним часа борьбы все же оформил победу со счетом 10-7 на чемпионском тай-брейке.

Матч был потрясающе увлекательным.

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Рублев и Шаповалов на корте ведут себя примерно одинаково. Они оба как комки нервной энергии, всегда готовые взорваться, если что-то идет не так.

Поэтому в матче были задорные геймы, когда их по очереди пробивало на эмоции чуть ли не после каждого очка. Например, при счете 3:2 в четвертом сете.

15:30 – Шаповалов ошибся с бэкхенда и просто заорал.

30:30 – Рублев очень классно подал. Денис отреагировал словом «сука» – не в адрес Андрея, а в адрес ситуации. Это слово он в субботу вообще кричал довольно часто.

40:40 – Шаповалов выжал ошибку в розыгрыше вторым ударом после агрессивного приема. Рублев по-английски ругается: «Бей. Бей, #####, по мячу».

Брейк-пойнт – Шаповалов принимает в сетку, громко матерится.

Второй брейк-пойнт – Шаповалов забивает навылет. Рублев стучит об корт ракеткой.

Но важно отметить, что в целом у Дениса эмоций было намного больше. Он постоянно бил себя по ногам ракеткой, ругался и кричал на свою команду, в которую в последний месяц вернулся Михаил Южный.

А Рублев для себя сыграл даже спокойно – и это было удивительно на эмоциональном фоне, который задавал соперник. Но Андрей в целом срывался относительно редко, очень быстро успокаивался и даже ругался довольно сдержанно.

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Соотношение эмоциональности Рублева и Шаповалова нашло отражение и в игре.

Канадец в субботу был значительно агрессивнее и активнее. Он всегда стремился что-то создать и захватить или перехватить контроль. В итоге за матч он настучал 75 виннерсов при 72 невынужденных ошибках.

У Рублева соотношение тоже положительное, но цифры значительно скромнее – 38 виннерсов и 37 ошибок. Было ощущение, что временами он играет даже слишком консервативно. Например, в большинстве нейтральных розыгрышей первым на обострение шел Шаповалов. Рублев же был стабильно агрессивен только после хороших подач, когда первый удар наносил, находясь в корте.

Все остальное время он как будто полагался на свою стабильность и ошибки соперника. Это особенно ярко проявилось в гейме, когда Рублев неудачно подавал на матч.

Два матчбола он упустил, судя по всему, из-за нервов – двойной ошибкой и форхендом в аут. Но на третьем он отдал инициативу Шаповалову, и тот блестяще довел розыгрыш до форхенда навылет.

И было даже удивительно наблюдать, как пассивно Рублев в том гейме провел брейк-пойнт. Он просто накручивал мяч под бэкхенд канадцу – и при этом еще и первым ошибся.

Но такая пассивность была все же исключением, а не правилом. В основном Рублев играл надежно, а не пассивно. Да, он не шел на сумасшедшие удары, но держал мяч глубоко и плотно, двигал его по разным сторонам и ждал своего шанса. А Шаповалов больше стремился этот шанс себе создать.

Поэтому он больше забил – но и поэтому же больше наошибался. И именно брак погубил его на чемпионском тай-брейке. Из 10 очков семь Рублеву принесли ошибки канадца при попытках обострить или завершить розыгрыш.

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Кроме стабильности, в игре Рублева понравилась подача – и то, как она работала в важные моменты. Например, Андрей отыграл 13 из 17 брейк-пойнтов, практически на каждом попадая первым мячом.

Еще интересно было то, как он варьировал направления. Большую часть подач он, естественно, направлял Шаповалову в одноручный бэкхенд. Поэтому в концовке в важные моменты Денис начал заранее смещаться, чтобы принять поагрессивнее.

Но Рублев как будто к этому готовился. И чем дольше длился матч, тем чаще он для вариативности подавал под форхенд. Например, на чемпионском тай-брейк он дважды подряд выбрал это направление при счете 5:4. Выиграл оба очка – причем второе как раз из-за того, что Шаповалов сместился, ожидая подачи под бэкхенд.

Это было классно.

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Рублев провел 12-й пятисетовый матч в карьере и одержал пятую победу. Две из них пришлись на US Open-2022.

Кроме того, он второй раз в жизни ушел с 1:2 по партиям (первый был на «Ролан Гаррос»-2020, где он отыгрался с 0:2 у Сэма Куэрри). А еще впервые выиграл решающий тай-брейк на турнире «Большого шлема» (вообще в туре у него их было 29, и он взял 15-й).

В четвертом круге его ждет один из самых стабильных игроков последних двух лет Кэмерон Норри. Против него теннис будет совершенно другим.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; East News/Julian Finney/Getty Images/AFP