19

Алькарас – Синнеру после финала в Монте-Карло: «Знаю, что ты стал вторым, кто выиграл «Солнечный дубль» и этот турнир подряд. Это невероятно»

Алькарас поздравил Синнера с победой на трех первых «Мастерсах» сезона.

Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло. Испанец проиграл ему в финале со счетом 6:7(5), 3:6.

«Очевидно, я должен начать с Янника.

Янник, то, что ты сейчас делаешь, впечатляюще. Я знаю, что ты стал вторым человеком, который выиграл «Солнечный дубль» и турнир в Монте-Карло пордряд (первый – Джокович в 2015-м – Спортс’‘). Это невероятно. Я представляю, как сложно этого достичь.

Поздравляю тебя со всем. Вижу, что у тебя здесь почти вся семья, многие члены команды – я рад видеть, как ты выигрываешь титул у них на глазах. Поздравляю тебя и, конечно, твою семью и команду.

Моей команде – несмотря на то, что все завершилось не так, как я бы хотел, нам было так здорово здесь. Мы наслаждались каждым днем. Вы сделали все очень веселым. С вами я чувствую себя так, будто я дома. Спасибо за работу, которую вы проводите и за все, что вы сделали на этой неделе. В следующий раз мы точно будем лучше! (улыбается)», – сказал испанец во время церемонии награждения.

В понедельник Синнер сместит Алькараса с первой строчки рейтинга.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Два абсолютно лучших сейчас теннисиста с уважением относятся к друг другу, не забывают отметить заслуги другого и поздравить! А вообще приятно было смотреть на них на награждении и в целом на праздник тенниса) 🎾
Честно говоря, это дипломатичность довольно скучна) Уж не знаю, насколько они искренне говорят, но вот это "я рад видеть, как ты выигрываешь титул у них на глазах" звучит как-то неправильно, имхо
Ну потому что теннис - это спорт интеллигентов изначально был. И там такое отношение друг к другу считается нормой. Там не будет как в ufc “эй ты ублюдок мать твою или сюда» никогда. Нет конечно проскакивают индивиды типа Бублика, Кирьоса, Остапенко. Но в любом правиле всегда есть исключения
Как всегда достойно и с уважением к сопернику. Вы оба просто фантастичны 🇪🇸🇮🇹👍
Их борьба потрясающая)
По итогу турнира постричься бы Карлосу для начала :) а потом работать придется, как ни крути. Весь турнир игры хватало на один сет, а дальше только маялся на корте.
Только у Джоковича, в отличие от этого, не было истории с допингом. Потому у Новака такое достижение воспринимается несколько, кхм, иначе
Комментарий удален пользователем
?
