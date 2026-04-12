Алькарас – Синнеру после финала в Монте-Карло: «Знаю, что ты стал вторым, кто выиграл «Солнечный дубль» и этот турнир подряд. Это невероятно»

Алькарас поздравил Синнера с победой на трех первых «Мастерсах» сезона.

Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло. Испанец проиграл ему в финале со счетом 6:7(5), 3:6.

«Очевидно, я должен начать с Янника.

Янник, то, что ты сейчас делаешь, впечатляюще. Я знаю, что ты стал вторым человеком, который выиграл «Солнечный дубль» и турнир в Монте-Карло пордряд (первый – Джокович в 2015-м – Спортс’‘). Это невероятно. Я представляю, как сложно этого достичь.

Поздравляю тебя со всем. Вижу, что у тебя здесь почти вся семья, многие члены команды – я рад видеть, как ты выигрываешь титул у них на глазах. Поздравляю тебя и, конечно, твою семью и команду.

Моей команде – несмотря на то, что все завершилось не так, как я бы хотел, нам было так здорово здесь. Мы наслаждались каждым днем. Вы сделали все очень веселым. С вами я чувствую себя так, будто я дома. Спасибо за работу, которую вы проводите и за все, что вы сделали на этой неделе. В следующий раз мы точно будем лучше! (улыбается)», – сказал испанец во время церемонии награждения.

В понедельник Синнер сместит Алькараса с первой строчки рейтинга.