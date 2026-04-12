Синнер снова станет первой ракеткой мира

Янник Синнер в понедельник вернется на первую строчку рейтинга. Ранее итальянец выиграл на четвертый «Мастерс» подряд, победив в финале в Монте-Карло действующую первую ракетку мира Карлоса Алькараса (7:6(5), 6:3).

Синнер начнет 67-ю неделю в статусе первой ракетки мира. У Алькараса же сейчас идет 66-я неделя на первой позиции рейтинга.

Напомним, после того, как в сентябре прошлого года у Синнера не получилось защитить титул US Open (его выиграл Алькарас), итальянец стал второй ракеткой мира. Он вернулся на вершину рейтинга 3 ноября, но на следующей же неделе вновь опустился на вторую строчку.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
3 мастерса подряд с одним потерянным сетом, жесть во что тур скатился...
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну вообще 4 Мастерса в ряд, он прошлогодний Париж брал
Джокович в 39 лет остановил пикового Синнера, который месяцами никому сета не проигрывает

ВЕЛИЧАЙШИЙ!
Ответ Vakhore
Махача нужно бы уважать! все-таки взял 1 сет у Синнера за 4 мастерса
Ответ Arthritis
С учетом Кубка Турина получается Янник вообще проиграл только 1 сет за 5 Мастерсов, если Турин Мастерсом считать
Абсолютно заслуженно, Алькарасу в нынешней форме там не место.
Ответ Tema Owner
Алькарас после ЮСО потерял свою форму. Проиграл Синнеру Аравию, Итоговый, теперь и грунт отдал
Ответ Seventh
Алькарас выиграл АО 26 так-то.
И станет надолго, потому что даже победив в Барселоне, Карлос его не обгонит, в Мадриде очки набирать будут оба, в Риме Карлос не наберет, в Париже тоже
Ответ Гранитный камушек в груди
Почему после победы в Барсе не обгонит? В лайве Карлос сейчас минус 160 очей отстает - если выиграет то 200 приплюсует и обойдет
Ответ Tarkovski
При условии, что выиграет. Синнер вроде как в Мадрид ехать не собирается, так что тут я ошибся, по всей видимости
Янник Великолепный вернулся на своё место
Наибольшее количество очков, набранных двумя лидерами рейтинга ATP с 2009 года:
-26640 баллов: Алькарас и Синнер (04/2026).
-26150 очков: Надаль и Федерер (04/2009)
-26105 очков: Джокович и Маррей (08/2016).
Абсолютное рекордное доминирование нового БИГ2.
Рейтинг ATP от 13.04.26:
1 (2). Янник Синнер (Италия) — 13400.
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13240.
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5555.
Рекордный отрыв от остальных, от третьей позиции отрыв составляет 7685 очков, рекорд, то есть 4 ТБШ нужно выиграть, чтоб догнать! отрыв растёт каждую неделю, ещё может вырасти.
Пропасть.
Отрыв намного больше рейтинга третьего игрока.
Двух Зверевых не хватает, нужно три.
Окончательное оформление нового БИГ2.
Абсолютное доминирование двоих над остальными.
Ответ Кагов
Да уж, теперь, как ни считай, но ТОП-2 рекордное, и это еще не предел, ждем Мадрид)
Только вот становится понятно, что сравнивать нынешнюю эпоху с предыдущей по данному показателю - это большая условность
Ответ Кагов
Сейчас очки несколько иначе считают, поэтому тут надо сравнивать в одной системе начисления.
Например, за финалы шлемов теперь дают 1300, а за полуфиналы 800, а ранее было 1200 и 720
чем больше титулов у Синнера в этом году тем ценнее победа Величайшего над ним на АО 2026 💪
Ответ Ан Кот
Новак вне конкуренции!
Ответ Ан Кот
Только Новак на снятиях соперников прошел в пф
Интересные статистические совпадения в финале Монте-Карло и решающие события произошли в этом финале...

1 Вторые ракетки мира чаще выигрывали у первых и ведут уже с приличным отрывом 53-43, статистика подтвердила, что вторые - фавориты финала -)

2 Синнер и Алькарас имели по 66 недель на 1 строке 13 апреля Синнер снова уходит в отрыв после паритета на этой неделе.
3.Синнер и Алькарас имели по 26 титулов ATP, Синнер теперь имеет 27
4. Синнер выиграл всего 2 турнира на грунте и оба у Алькараса.
Ответ AFP1
еще перед матчем у них было одинаковое количество выигранных очков в очных матчах. по тысяче с чем-то
Янник Синнер - Заслуженная Первая Ракетка Мира !
Мои поздравления
