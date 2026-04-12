Синнер снова станет первой ракеткой мира
Янник Синнер в понедельник вернется на первую строчку рейтинга. Ранее итальянец выиграл на четвертый «Мастерс» подряд, победив в финале в Монте-Карло действующую первую ракетку мира Карлоса Алькараса (7:6(5), 6:3).
Синнер начнет 67-ю неделю в статусе первой ракетки мира. У Алькараса же сейчас идет 66-я неделя на первой позиции рейтинга.
Напомним, после того, как в сентябре прошлого года у Синнера не получилось защитить титул US Open (его выиграл Алькарас), итальянец стал второй ракеткой мира. Он вернулся на вершину рейтинга 3 ноября, но на следующей же неделе вновь опустился на вторую строчку.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
ВЕЛИЧАЙШИЙ!
-26640 баллов: Алькарас и Синнер (04/2026).
-26150 очков: Надаль и Федерер (04/2009)
-26105 очков: Джокович и Маррей (08/2016).
Абсолютное рекордное доминирование нового БИГ2.
Рейтинг ATP от 13.04.26:
1 (2). Янник Синнер (Италия) — 13400.
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13240.
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5555.
Рекордный отрыв от остальных, от третьей позиции отрыв составляет 7685 очков, рекорд, то есть 4 ТБШ нужно выиграть, чтоб догнать! отрыв растёт каждую неделю, ещё может вырасти.
Пропасть.
Отрыв намного больше рейтинга третьего игрока.
Двух Зверевых не хватает, нужно три.
Окончательное оформление нового БИГ2.
Абсолютное доминирование двоих над остальными.
Только вот становится понятно, что сравнивать нынешнюю эпоху с предыдущей по данному показателю - это большая условность
Например, за финалы шлемов теперь дают 1300, а за полуфиналы 800, а ранее было 1200 и 720
1 Вторые ракетки мира чаще выигрывали у первых и ведут уже с приличным отрывом 53-43, статистика подтвердила, что вторые - фавориты финала -)
2 Синнер и Алькарас имели по 66 недель на 1 строке 13 апреля Синнер снова уходит в отрыв после паритета на этой неделе.
3.Синнер и Алькарас имели по 26 титулов ATP, Синнер теперь имеет 27
4. Синнер выиграл всего 2 турнира на грунте и оба у Алькараса.