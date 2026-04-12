Синнер снова станет первой ракеткой мира

Янник Синнер в понедельник вернется на первую строчку рейтинга. Ранее итальянец выиграл на четвертый «Мастерс» подряд, победив в финале в Монте-Карло действующую первую ракетку мира Карлоса Алькараса (7:6(5), 6:3).

Синнер начнет 67-ю неделю в статусе первой ракетки мира. У Алькараса же сейчас идет 66-я неделя на первой позиции рейтинга.

Напомним, после того, как в сентябре прошлого года у Синнера не получилось защитить титул US Open (его выиграл Алькарас), итальянец стал второй ракеткой мира. Он вернулся на вершину рейтинга 3 ноября, но на следующей же неделе вновь опустился на вторую строчку.