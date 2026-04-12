Алькарас проиграл Синнеру на грунте впервые с 2022-го

Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл Яннику Синнеру в финале «Мастерса» в Монте-Карло со счетом 6:7(5), 3:6.

Испанец впервые с 2022-го года потерпел поражение от Синнера на грунте и впервые не взял у него ни сета в матче на этом покрытии. Их баланс на грунте стал 3:2, общий – 10:7.

Прервалась победная серия Алькараса на грунте из 17 матчей. Вообще начиная с сезона-2025 он проиграл только два матча на этом покрытии – этот и прошлогодний финал турнира в Барселоне, где он уступил Хольгеру Руне.