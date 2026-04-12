Алькарас проиграл Синнеру на грунте впервые с 2022-го
Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл Яннику Синнеру в финале «Мастерса» в Монте-Карло со счетом 6:7(5), 3:6.
Испанец впервые с 2022-го года потерпел поражение от Синнера на грунте и впервые не взял у него ни сета в матче на этом покрытии. Их баланс на грунте стал 3:2, общий – 10:7.
Прервалась победная серия Алькараса на грунте из 17 матчей. Вообще начиная с сезона-2025 он проиграл только два матча на этом покрытии – этот и прошлогодний финал турнира в Барселоне, где он уступил Хольгеру Руне.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Видно было с самого начала матча, что Карлос играл без огня, какой-то уставший был весь матч, почему и допускал много ошибок. Но лучше проиграть мастерс, но выиграть РГ. Хотя, я уверен, один мастерс Карлос возьмет перед шлемом.
Зато батя Карлитоса денюжку зажал для Ферреро. Ну вот и пожинайте плоды своей жадности. Подача уже ушла и в целом просел уровень и стабильность ударов.
Так там разве в деньгах проблема? Вроде же в межличностных отношениях, Карлос сам был инициатором. Или я не прав?
Видать ему там яхту подогнали на парковку, о ней больше думал
Самое время теперь и на Карлитоса начинать вешать ярлык чокер-мена или обвинять как и 99 прц ЗаБигового тура в тестикулярной недостаточности.))
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем